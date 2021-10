Britania mund te konsiderohet nje laborator gjigand sa i perket sjelljes ndaj pandemise Covid 19. Javet e fundit shteti britanik ka vendosur heqjen e maskave ne publik dhe anullimin e kerkeses per distancim fizik mes personave ne vende publike.

Mesa duket keto masa çliruese e kane marre menjehere “pergjigjen” e hidhur nga virusi. Ne 7 ditet e fundit jane regjistruar plot 277875 raste te reja me Koronavirus ne ishullin britanik dhe vetem ne 24 oret e fundit 45 mije te tilla, shkruan Javanews.

Behet fjale per rritjen me te forte te rasteve te reja qe nga muaji korrik dhe kjo perkon, sipas specialisteve, me çlirimin e masave duke hequr maskat dhe anulluar kerkesen per distancim fizik, perfundon Javanews.