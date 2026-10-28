Britania e Madhe ka dislokuar në thellësi të oqeaneve tre nga katër nëndetëset që përbëjnë forcën e saj parandaluese bërthamore.
Lëvizja është cilësuar si e pazakontë nga burime të Marinës Mbretërore, të cituara nga gazeta britanike The Times.
Sipas praktikës së zakonshme, Britania mban dy nëndetëse në lundrim: një të armatosur me koka bërthamore dhe një tjetër në mision stërvitor.
Aktualisht, megjithatë, tre prej katër nëndetëseve bërthamore Vanguard ndodhen në det. Të paktën njëra prej tyre është e pajisur me raketa bërthamore Trident.
Ekspertët ushtarakë paralajmërojnë se ky dislokim nuk duhet interpretuar domosdoshmërisht si një kërcënim ndaj Rusisë apo si shenjë e një zhvillimi të menjëhershëm të rrezikshëm.
Megjithatë, lëvizja vjen në një periudhë kur autoritetet britanike kanë shtuar deklaratat për gatishmërinë ndaj skenarëve të mundshëm të krizave dhe konflikteve.
Javën e kaluar, ministri britanik i Mbrojtjes, Wes Streeting, u bëri thirrje qytetarëve të përgatiten për situata emergjente, përfshirë sulme kibernetike dhe akte terroriste të nxitura nga fuqi armiqësore. Ndërkohë, shefi i Shtabit të Përgjithshëm u kërkoi ushtarëve të jenë të gatshëm për një luftë të mundshme.
Po gjatë javës së kaluar, forcat ajrore britanike dhe franceze zhvilluan një stërvitje që simulonte një sulm bërthamor ndaj një vendi kundërshtar.
Strategjia bërthamore e Britanisë
Britania e Madhe ndjek politikën e mbajtjes së të paktën një nëndetëseje bërthamore në patrullim të vazhdueshëm. Qëllimi është të garantohet aftësia për të kundërpërgjigjur me armë bërthamore edhe në rast se vendi do të pësonte një sulm shkatërrues.
Ky sistem përbën thelbin e strategjisë britanike të parandalimit bërthamor: nëndetëset mund të qëndrojnë të fshehura nën ujë dhe të ruajnë mundësinë e një kundërgoditjeje.
Ndryshe nga Rusia, e cila disponon edhe armë bërthamore taktike, arsenali britanik mbështetet te një forcë parandaluese e bazuar në det, pa një kategori të veçantë armësh bërthamore taktike apo të fushëbetejës.
Flota britanike përbëhet nga nëntë nëndetëse: pesë të klasës Astute, të projektuara për misione sulmuese konvencionale, dhe katër të klasës Vanguard, të pajisura me raketa balistike Trident dhe të ngarkuara me detyrën e parandalimit bërthamor.
Dislokimi i tre prej katër nëndetëseve Vanguard në të njëjtën kohë mbetet një zhvillim i pazakontë, por pa informacione të mëtejshme zyrtare nuk mund të përcaktohet nëse lidhet me një kërcënim të caktuar apo me rrethana operative të flotës.
Leave a Reply