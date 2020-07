Britania e Madhe ka hapur kufijtë për 57 vende të botës, por Shqipëria nuk bën pjesë në to.

Kjo do të thotë se kufiri ajror mes Britanisë së Madhe dhe Shqipërisë do të vijojë të jetë i mbyllur, me palën tjetër që nuk do të lejojë asnjë shtetas shqiptar jorezident në Britaninë e Madhe.

Ndërkohë nga lista, në Ballkan kufijtë i ka hapur vetëm me Greqinë, Kroacinë dhe Serbinë.

57 vendet nuk do të kenë nevojë për karantinim të detyrueshëm për në Britaninë e Madhe dhe kjo hyn në fuqi prej 10 korrikut.

LISTA ME 57 VENDET QË BRITANIA DO HAPË KUFIJTË

Andorra

Germany

New Zealand

Antigua and Barbuda

Greece

Norëay

Aruba

Greenland

Poland

Australia

Grenada

Réunion

Austria

Guadeloupe

San Marino

Bahamas

Hong Kong

Serbia

Barbados

Hungary

Seychelles

Belgium

Iceland

South Korea

Bonaire

Sint Eustatius and Saba

Italy

Spain

Croatia

Jamaica

St Barthélemy

Curaçao

Japan

St Kitts and Nevis

Cyprus

Liechtenstein

St Lucia

Czech Republic

Lithuania

St Pierre and Miquelon

Denmark

Luxembourg

Switzerland

Dominica

Macau

Taiwan

Faroe Islands

Malta

Trinidad and Tobago

Fiji

Mauritius

Turkey

Finland

Monaco

Vatican City

France

Netherlands

Vietnam