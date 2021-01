Britania e Madhe ka miratuar vaksinën e tretë ndaj COVID-19. Pas Pfizer/BioNTech dhe Oxford/ AstraZeneca, tashmë në ishull do të operojë edhe prodhimi i Moderna-s.

Deri më tani bëhet fjalë për 7 milionë doza që do të marrë Britania e Madhe nga Moderna, teksa më parë këtë vaksinë e kanë aprovuar edhe SHBA me BE.

Britania e Madhe u bë vendi i parë që miratoi një vaksinë ndaj COVID-19 në botën perëndimore. Vaksinimi në ishull filloi në fillim të dhjetorit, teksa pavarësisht rritjes së kuotës shifrat e COVID-19 nuk po pësojnë ulje./a.p