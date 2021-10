Policia kundër terrorizmit në Mbretërinë e Bashkuar ka shpallur zyrtarisht goditjen me thikë të ligjvënësit britanik Sir David Amess si një akt terrorist.

“Hetimi i hershëm ka zbuluar një motiv të mundshëm të lidhur me ekstremizmin islamik,” sipas një deklarate nga Policia Metropolitane në New Scotland Yard të Premten. Autoritetet thanë se besonin se i dyshuari veproi vetëm dhe ata “nuk po kërkojnë askënd tjetër në lidhje me incidentin në këtë kohë. Megjithatë, hetimet për rrethanat vazhdojnë,” shtohet në deklaratë.

Amess, një anëtare e Partisë Konservatore në pushtet të Kryeministrit Boris Johnson, vdiq pasi u godit me thikë disa herë në një takim elektoral në lindje të Londrës.

Anëtari 69-vjeçar i Parlamentit, i cili përfaqësonte Southend West në Essex, u sulmua rreth mesditës së së Premtes nga një burrë që hyri në një takim me votuesit nga rrethi i tij zgjedhor që po mbahej në një kishë metodiste në Leigh-on-Sea. “Ai u trajtua nga shërbimet e urgjencës, por, për fat të keq, vdiq në vendngjarje,” tha policia e Essex.

“Një 25-vjeçar u arrestua shpejt pasi oficerët mbërritën në vendngjarje nën dyshimin për vrasje dhe një thikë u gjet.” Burri i arrestuar nën dyshimin për vrasjen e Amess besohet të jetë një shtetas britanik me trashëgimi somaleze, kanë thënë burimet zyrtare për agjencinë kombëtare të lajmeve në Mbretërinë e Bashkuar, PA Media, e njohur më parë si Shoqata e Shtypit.

Komanda e Mbretërisë së Bashkuar Kundër Terrorizmit do të udhëheqë hetimin për vrasjen, tha policia të Premten. “Do të jetë për hetuesit që të përcaktojnë nëse ky është apo jo një incident terrorist. Por si gjithmonë, ata do të kenë një mendje të hapur,” u tha gazetarëve Ben-Julian Harrington, shefi i policisë së Essex.

Vrasja ishte një moment tjetër i zymtë në historinë politike të Britanisë. Kjo shënon vrasjen e dytë të një ligjvënësi britanik në detyrë në pesë vjet, pasi deputetja e laburistëve Jo Cox u vra në zonën e saj elektorale në vitin 2016, dhe ka rifilluar diskutimet për sigurinë e zyrtarëve të zgjedhur të MB. Udhëheqësit politikë, fetarë dhe shoqërorë të vendit dhe familja e tij mbretërore, të gjithë e dënuan sulmin dhe i bënë homazh Amess.

