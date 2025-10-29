Burg deri në 12 muaj dhe gjobë deri në 8 mijë euro rrezikojnë 10 të akuzuarit për ngacmim kibernetik ndaj Brigitte Macron, bashkëshortes së presidentit të Francës.
Këto janë dënimet që kërkojnë prokurorët e Parisit ndaj 8 burrave dhe dy grave, kryesisht blogerë dhe personazhe me numër të lartë ndjekësish në rrjetet sociale, të cilët akuzohen për shpifje dhe përhapje lajmesh të rreme ndaj zonjës së parë të Francës.
Gjykata Penale e Parisit do të japë dënimin për ta më 5 janar 2026, pasi dëgjoi për 2 ditë dëshmitë e tyre. Shpifjet e pretenduara nga pala mbrojtëse e çiftit presidencial francez lidhen me dyshimet e ngritura prej vitesh nëpër rrjetet sociale se Brigitte i është nënshtruar një tranzicioni gjinor dhe që më parë ka qenë burrë me emrin Jean-Michel Trogne, që në të vërtetë është vëllai i saj. Të akuzuarit thanë para gjykatës se gjithçka e kanë thënë me humor dhe janë bazuar tek dyshimet e hedhura nga të tjerë.
Në gjykatë dëshmoi të martën edhe Tiffany Ozier, vajza e Brigitte Macron, e cila foli për ndikimin negativ të këtyre shpifjeve mbi shëndetin dhe jetën e përditshme të nënës së saj.
Leave a Reply