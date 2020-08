Brigitte dhe Emanuel Macron për pushime në jug të Francës, ragimi në rrjetet sociale

Emanuel Macron ka qenë në rezidencën presidenciale në Fort de Breganson në jug të Francës që nga 29 korriku për të shijuar një festë “të qetë”, megjithëse ditët e relaksimit janë ndërprerë nga shpërthimi vdekjeprurës në Beirut më 4 gusht, me presidentin francez në kryeqytetin Liban, ku turma e mirëpriti atë “Mesiah” .

Sidoqoftë, para se të kthehej në detyrat e tij, Macron mori kohën për t’u çlodhur, sipas revistës franceze “Voici”, me sportin e tij të preferuar të ujit, ski në ujërat e Mesdheut, i shoqëruar nga gruaja e tij, Brigitte. dhe dy vajzat e tij të birësuara. “Pastaj ai bëri disa shëtitje solo. Ai dukej i lumtur. “Ai madje bëri disa kalime të shkëlqyera me jet ski duke spërkatur me ujë rojet e tij “.. i tha një dëshmitar okular revistës.

Por fotot e ndarjes së Macron në jug të Francës nuk kanë kaluar pa u vënë re në Twitter, me disa përdorues që e akuzojnë atë se nuk kujdesej për efektet e emisioneve të jet skive, të tjerët e akuzojnë atë për argëtim. në një kohë kur pandemia e koronavirusit po e ul ekonominë franceze në gjunjë dhe disa duke e krahasuar atë me Putinin, pergatiti Balkanweb.