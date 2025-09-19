Beteja kundër shkretëtirëzimit në skajet e Shkretëtirës Taklimakan në Rajonin Autonom Xinjiang- Ujgur të Kinës është intensifikuar, me shkretëtirën tani të rrethuar tërësisht nga një brez i gjelbër që bllokon rërën që zgjat 3,046 kilometra – më i gjati në botë .
Programet e gjelbërimit në shkallë të madhe janë zbatuar sipas planit, të cilat kanë rezultuar rritjen e përqindjes së pyllëzimit nga 4.24% në vitin 2012 deri në 5.07% në vitin 2024, vihet në dukje në dokumentin. Ndërkohë, zona e oazës është zgjeruar me 56.6% gjatë tre dekadave të fundit. Transformimi i përshpejtuar i gjelbër i Xinjiang-ut mund të shihet edhe në përpjekjet aktive të rajonit për të arritur kulmin e emetimeve të karbonit dhe për të arritur neutralitetin e karbonit, me emetimet e dioksidit të karbonit për njësi të PBB-së që vazhdojnë të bien.
