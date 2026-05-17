Debati për rikthimin e Britanisë në Bashkimin Evropian ka shkaktuar përçarje të forta brenda Partisë Laburiste në Britani. Ish-sekretari i Shëndetësisë, Wes Streeting, deklaroi se vendi duhet të synojë rikthimin në bllok, duke argumentuar se bashkëpunimi me Evropën është i domosdoshëm për ekonominë, tregtinë dhe sigurinë.
Ai theksoi se e ardhmja e Britanisë ndodhet në Evropë dhe shprehu gatishmërinë për të kandiduar për drejtimin e partisë nëse hapet një garë lidershipi. Komentet e tij u kritikuan nga sekretarja e Kulturës, Lisa Nandy, e cila tha se megjithëse Brexit ishte një gabim, nuk ka kuptim të rihapen debatet e vjetra për anëtarësimin në BE.
Sipas saj, qeveria duhet të fokusohet në përmirësimin praktik të marrëdhënieve me Evropën dhe në zbutjen e pasojave ekonomike të Brexit-it. Aleatët e Streeting reaguan duke akuzuar qeverinë për mungesë guximi politik dhe përpjekje për të shmangur tema të ndjeshme, gjë që sipas tyre ka kontribuar në rënien e popullaritetit të kryeministrit Keir Starmer.
Debati zhvillohet ndërsa Partia Laburiste përballet me tensione të mëdha të brendshme dhe zgjedhjet e pjesshme në Makerfield mund të përcaktojnë të ardhmen e qeverisë.
