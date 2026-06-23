Referendumi i 23 qershorit 2016, në Mbretërinë e Bashkuar, mbush një dekadë dhe, në 10 vite krizash politike, pasigurie ekonomike dhe ndryshimesh në Downing Street, britanikët që ndryshuan kurs vijojnë të përballen me pasojat e Brexit.
Dhjetë vite më parë, Britania u zgjua me një vendim që askush, ndoshta edhe ata që e kishin dashur, nuk e prisnin. Brexit fitoi me 51.89%, një nga vendimet më të debatueshme në historinë moderne të Mbretërisë së Bashkuar.
Ajo që për ata që e mbështetën ishte një rikthim i sovranitetit kombëtar, u pasua me trazira politike, ndryshime të njëpasnjëshme në qeverisje, por edhe me një klimë pasigurie.
Nga David Cameron, i cili dha dorëheqjen pas votimit të vitit 2016, te Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak dhe i fundit, laburisti Keir Starmer, Downing Street, sipas shumë analistëve dhe opinionistëve, është kthyer në pasqyrë të paqëndrueshmërisë politike që shoqëroi epokën e Brexit.
Por edhe ekonomia la gjurmët e saj në Britani pas Brexit. Mungesa e fuqisë punëtore në shumë sektorë të rëndësishëm, rritja e kostos së jetesës dhe ngadalësimi i investimeve, teksa debati për përfitimet dhe kostot e ndarjes nga Bashkimi Evropian mbetet ende i hapur.
Dhjetë vjet më pas, Brexit vijon të ndajë opinionin publik britanik; për disa është një fitore e pavarësisë kombëtare, ndërsa për të tjerë fillimi i një periudhe pasigurie, pasojat e së cilës vazhdojnë të ndihen edhe sot.
Dhe sot, një dekadë më vonë, në Britani, ku u votua për të dalë nga BE-ja, debati mbetet i hapur: fitoi apo humbi Mbretëria e Bashkuar?
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