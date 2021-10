Një “shtëpi bari” është zbuluar ditën e sotme në Tiranë. Abc ka siguruar pamje benda shtëpisë së mbushur me kanabis, ku shihet se si autorët e kishin përshtatur të gjithë apartamenin për prodhimin dhe tharjen e lëndës narkotike.

Me finalizimin e operacionit të koduar “Aroma”, janë vënë në pranga dy pronarët e shtëpisë. Ata janë janë një 28 vjeçar dhe një 54 vjeçar të cilët në bashkëpunim me njëri-tjetrin, kishin përshtatur ambientin e kësaj banese me aparatura që shërbejnë për tharjen dhe prodhimin e lëndëve narkotike. Kjo e fundit paketohej dhe e bëhej gati për shpërndarje me doza për përdorues të ndryshëm.

Po ashtu, në vijim të operacionit është arrestuar edhe roja i kanabisit i cili ishte një 50-vjeçar. Gjatë kontrollit të “shtëpisë së barit” u gjetën 27 kg lëndë e dyshuar kanabis, një armë zjarri pistoletë, municion luftarak, aparatura që shërbejnë për tharjen dhe prodhimin e lëndës narkotike, doza me lëndë të dyshuar kokainë, një peshore elektronike dhe një automjet./ abcnews

g.kosovari