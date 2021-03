Gazetari Sokol Balla eshte shprehur te enjten ne darke ne emisionin e tij Real Story, se sipas burimeve te sigurta prane autoriteteve perkatese, ne Shqiperi do te mberrijne brenda pak ditesh nje sasi e madhe vaksinash. “Behet fjale per 300-350 mije doza, por nuk mund te them llojin e vaksinen dhe origjinen e tyre”, u shpreh Balla.

Kryeministri Rama ka njoftuar disa here keto ore, se po vjen nje sasi e madhe vaksinash ne vendin tone. Te shohim nese do te jene vaksina perendimore, apo do te hapet me ne fund dera edhe per vaksinat lindore, perkatesisht ato ruse dhe kineze.