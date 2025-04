Afati i premtuar nga Kryeministrit për t’i dhënë përgjigje të gjitha kërkesave për legalizime është fundi i mandatit të 4.

“Ne kemi bërë 270 mijë legalizime. Janë dhe rreth 60 mijë që kanë mbetur, vazhdojnë. Duam ta përmbyllim këtë proces brenda mandatit të katërt sepse janë numra shumë të mëdhenj”, shprehet Rama.

Ndërkohë komentuesve të bashkëbisedimit të kësaj të enjte ju shpjegon se mes dëshirës dhe mundësive për rritjet e pensioneve nuk mund të ketë shenjë barazimi.

“Se ai që është i përgjegjshëm në raport edhe me fëmijët, jo vetëm me të rriturit, nuk bën gjëra të cilat nesër i paguajnë fëmijët. Nuk ndërton piramida që pastaj zënë brenda gjithë vendin, siç e zunë ‘97 dhe prandaj tek pensionet që bazohen tek Fondi i Sigurimeve, pensionet bazohen tek Fondi i Sigurimeve, pra paguajnë të gjithë për pensionin dhe ndërkohë me ato që paguajnë, paguhen pensionet aktualisht. Kuptove, kështu që ne synojmë që deri në 2030, të mund të arrijmë tek pensioni minimal 200 Euro, deri në 2030. Ndërkohë që për ata që janë me siguri të plota të kemi një pension mesatar 400 Euro”, deklaron Kryeministri.

E njëjta logjikë për Kryeministrin është e vlefshme dhe për rritjen e pagës minimale, pasi duket të mos anashkalohen efektet që ka vendosja e një page të tillë të detyrueshme tek punëdhënësit në sektorin privat.

“Kompanitë kanë mundësitë apo pamundësitë e tyre. Nga ana tjetër paga minimale ndikon në fuqinë konkurruese etj. Kështu që, nuk është kaq e thjeshtë”, thotë Rama.

Kryeministri garanton se programi i tyre është program për të çuar Shqipërinë në BE që sipas tij nuk mundet dhe nuk do ta bëj dot asnjëherë PD e drejtuar nga Berisha, të cilin do ta rrëzojnë. E në ndihme për të treguar sesi do të ndodh i vjen një incident gjatë transmetimit live.

E kur ndjekësit i kërkojnë të mos shajë kundërshtarët, Rama shpjegon se është metaforë.

“Shikoni këtu, unë nuk ofendoj askënd, thjesht unë ju vë përpara panoramën me një metaforë, e kam bërë dhe herë të tjera, e bëj dhe përsëri, unë nuk jam fare lloji i politikanit apo përfaqësuesit publik që shaj të tjerët “O kriminel, o hajdut, o maskara, o drogaxhi, o kështu e ashtu”. Këto janë maskarllëqe që çuditërisht një pjese të madhe nuk i bën përshtypje kurse kur unë flas në mënyrë metaforike ose kur flas në mënyrë simbolike, ofendoj”, thekson Rama.