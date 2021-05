Brenda Majit do të ulet fasha e moshës për tu vaksinuar. Burime për Tv Klan bën me dije se qeveria shqiptare dhe ministria e shëndetësisë janë duke negociuar për një tjetër sasi të madhe vaksinash anti-Covid të cilat pritet të ndikojnë tek ulja e moshë nën 60 vjeç për tu vaksinuar kundër Covid-19.

Paralelisht me uljen e fashës së moshës do të vaksinohen edhe punonjës të shërbimeve kritike. Pas fasonerive, brenda majit vaksinimi do të shtrihet dhe tek punonjësit e OSHEE dhe transportit publik.

Deri tani Shqipëria ka siguruar afro 760 mijë doza vaksine, Pfizer, Astra Zencea, Sputnik dhe Sinovac. Vaksinimi i popullsisë po vijon për ata mbi 60 vjeç, të sëmurët kronikë, punonjësit e operatorëve turistikë dhe fasonerive./ b.h