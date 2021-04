Brenda pak ditësh në vend nis edhe vaksinimi i punonjësve të fasonerisë. Burime për Tv Klan bëjnë me dije se kjo kategori do të vaksinohet paralelisht me të moshuarit.

Ndërsa brenda pak ditësh në vend pritet të vijnë 25 mijë doza të vaksinës Sputnik, duke e çuar numrin e vaksinave të mbërritura në Shqipëri në 729 mijë në total.

Që prej fillimit të procesit të vaksinimit në Janar të këtij viti, në vend janë kryer mbi 372 mijë vaksinime.

/a.r