Italia do të dërgojë brenda javës në qendrën e pritjes në Gjadër emigrantët e paligjshëm qëiu është refuzuar qëndrimi dhe janë në pritje të dëbimit.

Sipas dekretit të miratuar nga qeveria Meloni më 28 Mars, ka ndryshuar kategoria e personave që mund të transferohen në qendrat e pritjes në Shqipëri, tashmëjo më si azilkërkues të kapur në det, por si emigrantë të parregullt në Itali dhe gjykata ka vendosur dëbimin e tyre në vendet e origjinës.

Këtë e ka konfimuar ministri i Brendshëm i Italisë, Matteo Piantedozi në një intervistë televizive në mediat italiane, duke bërë të ditur se brenda 7 apo dhjetë ditësh do të dërgohet edhe numri i parë prej 44 emigrantësh drejt Shqipërisë, me opsionin për të rritur numrin e tyre.

“Do të fillojmë me numrin fillestar që do të jetë 44 persona të transferuar në përputhje me kapacitetin aktual, por ndërkohë qendra shqiptare do të zgjerohet. Brenda një jave, maksimumi 10 ditësh do të dërgohen sapo të jenë përcaktuar në detaje aspektet përfundimtare të logjistikës”, shprehet ministri i Brendshëm i Italisë, Matteo Piantedosi.

Në muajt e fundit, azilkërkuesit ishin transferuar tre herë në Gjadër, por të gjithë u kthyen më pas në Itali pas vendimit refuzues të gjykatave të këtij shteti. Pas dërgimit të çështjes në Strasburg mbi vendet e origjinës së emigrantëve, qeveria Meloni nxori një dekret të ri për zbatimin e marrëveshjes me Shqipërinë, duke përcaktuar se në Gjadër do të dërgohen emigrantët që iu është refuzuar qëndrimi dhe kanë një urdhër dëbimi.