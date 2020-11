Bregu: “Në korrik 2021 tarifat roming do zerohen në rajon”

Bregu theksoi se rajoni duhet të ecë përpara në rrugën e integrimit si një treg i përbashkët.

“Në Berlin u vendos nga liderët e Ballkanit Perëndimor që të krijohet treg i përbashkët rajonal. Prej ditës së martë, vendet e rajonit të funksionojnë si treg i përbashkët. Ky është një plan i ri për 4 vitet e radhës. Kjo do të thotë se do të ketë lëvizje të lirë të qytetarëve në rajon. E rëndësishme është për qytetarët e Kosovës, pasi ata janë sot pa regjim vizash.

Për qytetarët e Kosovës, ka shumë rëndësi të lëvizin lirshëm në rajon. Rajoni duhet të ecë përpara si një treg i vetëm. Telefonatat do jenë edhe më lirë brenda rajonit. Krijohet tregu i investimeve në rajon. Roming ka hyrë në fuqi në korrik të vitit që kaloi, e tashmë paguajnë më pak. Në korrik 2021 tarifa zerohet”, tha Bregu.

Majlinda Bregu theksoi se bashkëpunimi rajonal vetëm shton të mirat për qytetarët e shteteve të Ballkanit.

“Marrëdhëniet e shteteve ekzistojnë tashmë dhe ndaj nuk është rrugë e lehtë bashkëpunimi rajonal. Sigurisht që nuk është përpjekje e lehtë. Bashkëpunimi rajonal shton të mirat, qytetarët përfitojnë në fund fare.

Një rajon- një treg përfshin 6 shtete. Situata bëhet disi e vështirë, për shkak të marrëdhënieve të shteteve, prsh Maqedonia e Veriut ka probleme me Bullgarinë. Hapja e mundshme e negociatave bën që reformat të mund të ecin më përpara. Nëse ne nuk do të kishim probleme, duke i bërë dëm vetes, do ishim sot si Kroacia”, nënvizoi Bregu.