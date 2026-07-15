Vllaznia është eliminuar që në raundin e parë kualifikues të Conference League, pas një humbjeje të pësuar në transfertë përballë Malishevës me rezultatin e thellë 5-0.
Edhe pse shkodranët kishin fituar ndeshjen e parë në shtëpi me shifrat 2-1, ata nuk arritën të mbronin avantazhin në sfidën e kthimit të zhvilluar në Kosovë.
Ekipi “dardan” e dominoi lojën që në pjesën e parë, duke shënuar dy herë me anë të Kreshnik Ukës dhe Xhemal Ibishit. Në pjesën e dytë, diferenca e golave u thellua pasi Uka realizoi golin e tij të dytë personal, i ndjekur nga një gol i shënuar nga Arlind Veliu.
Rezultati përfundimtar i takimit u vulos në minutat e fundit të lojës, ku Krenar Dulaj shënoi të pestin, duke konfirmuar kualifikimin e Malishevës për në turin tjetër. Kjo humbje vjen pas një periudhe me ndryshime të shumta në organikën e skuadrës shkodrane nën drejtimin e Edi Martinit.
Ndërkohë, Malisheva siguron një sukses të rëndësishëm nën drejtimin e trajnerit Thomas Brdaric, i cili më parë ka drejtuar pikërisht Vllazninë.
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