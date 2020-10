Vaksina ”CoronaVac”, e krijuar nga laboratori kinez, Sinovac, ishte testuar në mijëra vullnetarë në gjashtë shtete të vendit, përfshirë dhe atë të Sao Paolos, shteti më i prekur nga pandemia.

“Qeveria braziliane arriti një marrëveshje me këtë shtet për të blerë 46 milionë doza që do të administrohen duke nisur nga janari i ardhshëm”, theksoi Pazuello, në një video-konferencë me guvernatorët e 27 shteteve të vendit.

“Kjo do të jetë vaksina e Brazilit”, theksoi ministri duke kujtuar se gjiganti latino-amerikan me 212 milionë banorë po mendonte për partneritetin mes Universitetit britanik të Oksfordit dhe grupit farmaceutik anglo-suedeze ”AstraZeneca”.

“Kjo është risia jonë e madhe. Kjo riekuilibron procesin”, shtoi ai, ndërsa Brazili është vendi i dytë më i prekur nga COVID-19 , me më shumë se 154 000 viktima pas SHBA-së./ATSH

/e.rr