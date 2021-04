Kreu i Urgjencës, Skënder Brataj tha se ndonëse të gjithë indikatorët e pandemisë janë në ulje, sërish pritet një rritje e infeksioneve në fillim të muajit maj.

Në një intervistë për “Report TV”, Brataj u shpreh se ka një shtim të zonave të infektuara, ku nuk ishin regjistruar më parë raste infeksioni, duke shtuar se për këtë mund të ketë ndikuar edhe aktiviteti i partive politike që po bëjnë fushatë në të gjitha zonat.

Kujtojmë se Lulzim Basha prej kohësh mbledh në cdo cep të Shqipërisë qindra mbështetës në shkelje me masat anti Covid.

“Në fillim të majit do të ketë një rritje të numrit të të infektuarve, por jo me ato përmasa që kemi parë deri tani. Janë 140 fshatra dhe qytete, kishim 105 para 20 ditësh, ka shkuar virusi është përhapur dhe në këto zona dhe besoj se ky muaj është muaji ku partitë politike po paraqiten në të gjitha këto zona. Vatra kryesore në fillim ishte Tirana dhe ikja nëpër qytete turistike dhe detyrimisht lëvizja e njerëzve që janë të infektuar, pavarësisht nëse janë të sëmurë apo jo, janë burim infeksioni”, tha Brataj.

Ndalur te procesi i vaksinimit, Brataj tha se po ecën me ritme mjaft të shpejta dhe se deri më tani janë vaksinuar 8.2% e popullsisë. Ai i bëri apel edhe njëherë qytetarëve që të vaksinohen, duke theksuar se vaksinat i kanë kaluar të gjitha provat dhe se efektet anësore janë vetëm fiziologjike dhe nuk zgjasin më shumë se një apo dy ditë.

“Të gjitha vaksinat e kanë efikasitetin e tyre, sado mutacione të pësojë virusi, në vaksina o bëhen ndryshimet e duhura, por i them njerëzve që duet ët vaksinohen, vaksinat i kanë kaluar të gjitha provat. Nuk është parë asnjë ndryshim për të thënë që ka më shumë efekte anësore njëra apo tjetra, fatmirësisht të gjitha efektet anësore kalojnë me një ditë apo dy dhe janë fiziologjike. Nuk duhet të përhapim lajmin e gabuar se kush e ka kaluar sëmundjen dhe kush është vaksinuar, nuk sëmuret më. Sëmuren, normal e kalojnë me forma më të lehta, por mund të sëmuren dhe të bëhen përhapës të infeksionit. Njerëzit duhet ta dinë se sa të kryhet imunizimi i të gjithëve, duhet të jenë më të kujdesshëm. Jemi drejt rrugës së duhur, vaksinimi ishte drita jeshile në fund të tunelit dhe jemi në dalje të tunelit. Jemi një ndër vendet e para, ku 8.2% e popullsisë është vaksinuar. Mendoj se jemi në fazën e fundit të pandemisë”, shtoi Brataj.

I pyetur nëse do të ketë një lehtësim të masave anti-COVID gjatë muajit të Ramazanit, Brataj tha se situata do të vlerësohet, ndërsa shtoi se qershori me shumë mundësi do të na gjejë pa masa kufizuese.

“Duhet edhe një javë për muajin e Ramazanit, do të shohim indikatorët dhe nëse do jetë një kërkesë e tillë, do të shohim nëse do të jetë e mundur apo jo. Në qershor besoj se do të jemi pa masa kufizuese. Eksperienca mbi 1 vjeçare na tregoi shumë gjëra, edhe verën e kaluar pati shumë pak masa kufizuese dhe një rënie të të gjithë indikatorëve. Vera mendoj se është një faktor favorizues për dobësimin e virusit dhe për një qarkullim më të lirë të njerëzve, do të ishte një mënyrë natyrale e imunizimit”, përfundoi Brataj.

