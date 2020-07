Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë, në 24 orët e fundit janë kryer 507 testime për të dyshuar të prekur me COVID19, nga të cilët 117 janë raste të reja.

Katër persona kanë humbur jetën në 24 orët e fundit në Spitalin Shefqet Ndroqi.

Kreu i Urgjencës Kombëtare, Skënder Brataj thotë se situata nga koronavirusi është ende kritike, madje tashmë Covid-19 po përhapet kryesisht nga moshat e reja.

Brataj, i cili e ka kaluar edhe vetë koronavirusin, tha në një intervistë për “News24” se në ambiente të mbyllura dhe me kondicioner të ndezur, nëse një person është i infektuar, ka gjasa ta transmetojë sëmundjen te 80% apo më shumë të tjerë.

“Ka shumë të infektuar të rinj. Ajo që shpresoja të mos ndodhte, po ndodh, ka shumë humbje jete nga persona që i është transmetuar vitusi nga të rinj, nga adoleshentë dhe asimptomatikë. Pse mbyllen shkollat zakonisht edhe në kohë gripi, u mbyllën nga 8-vjeçarja e lart, edhe në botë. Unë shpresoj që me marrjen e masave të ulet numri i të infektuarve dhe të rifillojë hapja”.

“Unë me këtë sy e shoh. Shëndeti është primar. Me uljen e numrit të të infektuarve mund të zhbëhet akti normativ për lokalet. Por po të rrish në ambient të mbyllur, me kondicioner ndezur, sigurisht që do të infektohen 80 për qind dhe më shumë e njerëzve,” u shpreh Brataj.

Fatkeqësisht, nuk e kanë fituar dot betejën me sëmundjen në spitalin Covid2 “Shefqet Ndroqi” 4 qytetarë: Një 84 vjeçare nga Shkodra, një 75 vjeçar nga Tirana pa sëmundje të tjera. Si dhe 2 qytetarë nga Tirana: një 78 vjeçar dhe një 82 vjeçar, me sëmundje bashkëshoqëruese.

Aktualisht në spitalin Infektiv dhe spitalin “Shefqet Ndroqi” po trajtohen 123 pacientë, 22 janë në terapi intensive dhe 7 pacientë janë të intubuar

Shpërndarja gjeografike e rasteve është si vijon: 58 raste në Tiranë, 12 në Durrës, 8 në Kukës, nga 7 raste në Krujë, Korçë, 5 në Shkodër, nga 3 raste në Vlorë, Divjakë, nga 2 raste në Fier, Has, Klos, dhe nga 1 rast në Kurbin, Lezhë, Kavajë, Lushnje, Mat, Gjirokastër, Malësi e Madhe, Bulqizë.

Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 44 qytetarë, duke e çuar numrin e të shëruarve në 2789, që nga fillimi i epidemisë.

COVID-19 – Statistika (28 Korrik 2020)

Testime totale 39690

Raste pozitive 4997

Raste të shëruara 2789

Raste Aktive 2060

Humbje jete 148 (Qarku Tiranë 79, Shkodër 23, Durrës 19, Fier 6, Elbasan 5, Kukës 4, Vlorë 4, Korçë 3, Dibër 2, Lezhë 2, Berat 1)

Shpërndarja gjeografike e rasteve aktive sipas qarqeve:

Tiranë 1111

Durrës 245

Shkodër 202

Vlorë 102

Lezhë 81

Fier 76

Korçë 71

Elbasan 48

Kukës 52

Berat 29

Gjirokastër 22

Dibër 21