Drejtori i Urgjencës Kombëtare, Skënder Brataj tha se numri i personave të shtruar në spital nga koronavirusi në Shqipëri është i ulët, dhe një nga faktorët sipas tij, është edhe vaksinimi, sidomos ajo e turbekulozit.

“Shumë hipoteza qarkullojnë. Nga realiteti që shohim, shohim që spitalet dhe urgjencat kanë rënë mbi 50% numri i pacientëve në spital. Kjo kuptohet nga frika, nga ankthi. Kjo tregon që këto kalime në urgjencë të kota kanë qenë në numër të madh. Një faktor është fakti i vaksinimit të popullsisë shqiptare që kanë qenë në masë nga vitet 60 e këtej, sidomos ajo e tuberkulozit. Faktorë të tjerë janë ato të izolimit. Jo vetëm Covidi por ne nuk patëm as grip. Sepse edhe gripi është sëmundje infektivi dhe ishte në sezonin e vet. Pra ka një ulje drastike, po të pyesësh epidemiologët dhe të shikosh statistikat nuk përkojnë me vitin e kaluar, sepse izolimi i kufizon ato. Janë një sërë faktorësh që kanë ndikuar në uljen e këtij numri edhe të shtruarve në spital”, tha Brataj për Ora News.

Po pas kësaj deklarate ka reaguar ashpër epidemiologu Taulant Muka, i cili tha se vendi ynë ka nevojë për fakte shkencore dhe jo faktorë që shihen në filxhanët e kafesë.

“Drejtori i urgjences: “Një faktor pse kemi pak raste ne vend është fakti i vaksinimit të popullsisë shqiptare që kanë qenë në masë nga vitet 60 e këtej, sidomos ajo e tuberkulozit.”

Nje pyetje kam une: nese eshte keshtu, pse izolohet vendi yne? Ka ndonje studim ne vendin tone te tregoje se rastet Covid-19 perfshire rastet qe nderruan jete ne vendin tone nuk ishin te vaksinuara per turbekuloz?

Profesora pa produkte shkencore si drejtori i urgjences, vendi yne ka nevoje per fakte shkencore, dhe jo faktore qe i shihni ne filxhanet e kafese! Nese ka nje korrelacion qe sot eshte raportuar, nuk do te thote efekti eshte shkakor. Te dhenat i keni ne vendin tone, prandaj mjaft me llafe, ANALIZOJINI!”, shkruan Muka. /e.s/