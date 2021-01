Drejtori i Qendrës Kombëtare të Urgjencave Mjekësore, Skënder Brataj deklaroi sot se, “deri tani kanë marrë dozën e parë të vaksinës antiCovid 600 persona të personelit mjekësor”.

Në një emision televiziv, Brataj duke folur për vonesën e vaksinës “Pfizer”, tha se “në dhjetor ‘Pfizer’ deklaroi se do modernizonte teknologjinë për shtimin e kapacitetit të prodhimit, u dha në gjithë botën dhe kur e bëri këtë deklaratë tha se do rrallohet prodhimi i vaksinës me qëllim që shtimi i prodhimit të rikuperohet në javët e ardhshme ose muajt e ardhshëm”.

“Nuk doli sot me nesër. Ka mbi një muaj që ‘Pfizer’ e deklaroi këtë gjë duke parë kërkesën e madhe të vaksinës nga e gjithë bota si nga COVAX, edhe nga vetë shtetet direkt dhe detyrimisht i solli gjithë botës problem, nuk i solli vetëm Shqipërisë”, u shpreh Brataj.

Sipas tij, ky është shkaku i parë i vonesës së vaksinës.

“Edhe po të kesh kontratë, nëse unë s’kam prodhuar gjë, s’kam çfarë të jap. Është shumë logjike dhe konkluzioni shumë i qartë. E dyta, bëjmë krahasime me Kroacinë dhe Greqinë, të cilat janë në BE, t’i ndajmë pak gjërat. BE ka politikën e vet, ne nuk matemi dot me SHBA dhe vendet e Europës. Nuk mund të diskutojmë Kroacinë dhe Greqinë me Shqipërinë për sa i përket ardhjes së vaksinës”, – tha Brataj.

