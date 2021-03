Deputeti i Partisë Socialiste, Ulsi Manja, njëkohësisht kandidat për deputet i PS-së në Tiranë, u shpreh sot se “zgjedhjet e 25 prillit do të tregojnë se kush është lista fituese dhe kush është ajo që po përpiqet dhe po krijon të gjithë skenarët e shitblerjes së votës për të siguruar mandate në parlament”.

I ftuar në një studio televizive, Manja tha se “lista e PS-së është një listë fituese që garanton mandatin e tretë të PS-së”.

“Lista e PS-së gërsheton prurjet e reja me pjesën tjetër të grupit parlamentar të PS-së. Një listë që ka brenda kapacitetet nga fusha dhe profesione të ndryshme, të gjitha në funksion të mandatit të tretë dhe objektivave tona. Një listë që në 12 drejtues qarqesh, 10 janë zonja, 7 nga të cilat prurje të reja. Kjo listë është në kontrast të plotë me listat e kundërshtarëve tanë”, tha Manja.

Manja theksoi se “lista është vetëm njëri komponent i fitores sonë, sepse PS dhe skuadra e PS-së në zgjedhjet e 25 prillit, organizimi i PS-së për fushatën, fryma dhe vizioni që kemi për mandatin e tretë, garantojnë fitoren në zgjedhjet e 25 prillit”.

I pyetur mbi listën e LSI-së, Manja tha “unë nuk e di as kë kishte në listë as kur ishin në parlament, dhe këtë të renë as e kam marrë mundimin ta lexoj qark për qark”.

Por, tha ai, “25 prilli do të jetë një betejë ku shqiptarët jo vetëm do të votojnë PS-në dhe Edi Ramën për kryeministër, për një mandat të tretë, por do të nxjerrin në sipërfaqe edhe armiqtë e votës së lirë në këtë vend”.

“Nuk është vonë të braktisen skenarët e shitblerjes së votës nga sot deri më 25 prill. Pra suksesi i asaj liste do të duhet t’i kthehet realisht votës së lirë të shqiptarëve. 25 prilli do të përcaktojë kush është lista fituese, kujt do t’ja besojnë shqiptarët mandatin e tretë për të qeverisur dhe kush kanë qenë armiqtë e votës së lirë”, tha Manja.

