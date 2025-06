Deromemaj nuk është një njeri që ka nevojë për një vend pune pasi është biznesmen dhe ndërtues i vjetër. Ai ka qenë kandidat për kryetar bashkie i PD në Vlorë, kandidat për deputet dhe drejtues i PD për disa vite.

Mbi të gjitha, Deromemaj nuk i duhet tanimë pushtetit për asgjë. Nuk jemi as në fushatë, as në ndonjë krizë politike dhe as në ndonjë proces bashkëpunimi të nevojshëm për të krijuar një klimë kompromisi.

Jemi thjesht në fillim të krizës së PD, dhe braktisjes së saj, pas qartësisë që ka çdo demokrat se Sali Berisha është vetëcaktuar, i dërguar nga Zoti për t’i marrë frymën deri në fund asaj partie duke mos lënë shpresë për askënd.

Deromemaj është një rast ku braktisja merr zë, pasi ai përveçse është larguar, ka dashur ta bëjë publik largimin duke pranuar dhe një post në administratë në Vlorë. Por si ai ka qindra të tjerë që po largohen pa bërë zë nga PD, dhe po i kthejnë shpinën një moçali, i cili mburret që ka vendosur të mos ndryshojë.

Vetë Berisha e pranoi që Deromemaj e kishte njoftuar largimin e tij me SMS kohë më parë, por Berisha nuk e bëri publik dhe nuk do ishte marrë vesh sikur ai të mos shfaqej në një post në administratë. Ne ende nuk e dimë sa SMS të tilla ka Berisha apo sa të tjerë as ndjejnë nevojën t’i dërgojnë dhe SMS me largimin e tyre.

Kjo ndjenja “triumfuse” e Berishës dhe mbështetësve të tij hipokritë, që duan të ndjehen si të shfajësuar meqë gënjejnë veten se u janë vjedhur votat, shprehet më së qarti në procesin e rinumërimit, ku edhe pse votat për subjektet janë thjesht gabime njerëzore, ato janë në favor të PD. Pra edhe ato pak, fare pak parregullsi sa janë, që nuk ndikojnë në rezultat, janë në favor të Berishës. Pra nëse ai i quan “vjedhje”, ato pak vjedhje janë bërë më shumë nga PD se sa nga PS, edhe pse qartazi janë gabime njerëzore.

Kur një demokrat normal shikon këtë situatë, kur shikon fitoren e thellë dhe shumë stabël të PS, kur shikon mbështetjen ndërkombëtare dhe sigurinë e tyre ndoshta dhe për mandate të tjera, natyrisht që bie në depresion politik kur e përball me ngrefosjen e Berishës që mburret se ka humbur thellë dhe si zakonisht premton hakmarrje.

Dëshpërimi që ai ngjall tek mbështetësit e tij, nuk ka të bëjë me 11 Majin, por dhe me zgjedhjet e radhës dhe të ardhmen e PD e cila tani duket se është kthyer në një pulë të mjerë që po e rjep një skifter plak nën kthetrat e veta.

Përballë tij Edi Rama, ka dëshmuar për vite të tëra se i ka dhënë fund ndarjes klasore në vend dhe ka krijuar një koncept të ri bashkëpunimi me faktorët realë të shoqërisë, si në biznes ashtu dhe në politikë. Fillimisht u pa qartë se gjithë bizneset e mëdha që në shumicë ishin jo vetëm aleatë politikë por dhe miq të Berishës, ai i trajtoi si të barabartë dhe i ktheu në instrumenta për të inkurajuar më shumë dhe më shpejt ekonominë e vendit. Në shumë raste Berishës, për shkak të ligësisë së tij të pafund, i është dashur të sulmojë miq, familje dhe biznesmenë që i kanë qëndruar pranë në ditë të këqija vetëm pse bashkëpunojnë me Ramën.

Duke vazhduar këtë trend dhe në politikë, Edi Rama theu disa tabu brenda socialistëve duke kandiduar në lista figura të PD brenda listës së PS. Në Vlorë madje dy prej tyre në lista të sigurta edhe pse nuk premtonin se do sillnin vota të djathta tek PS. Por thyerja e kësaj tabuje, natyrisht që krijon më shumë paqe politike në vend dhe izolon përpjekjen për të mbjellë konflikt në shoqëri nga lart, injektuar prej Berishës.

Është kjo arsyeja që dhe rasti i Deromemajt, nuk është një zhvillim që ka të bëjë me ndonjë interes të PS për atë si individ, por me konceptin e Ramës për ta thyer këtë ndarjen politike dhe për ta shtrirë bashkëpunimin politik me faktorët realë politikë në terren, çka në fakt po bëhet dhe në qytete të tjera pa shumë zhurmë.

Ata thjesht po largohen, shumica pa bërë zë e dikush dhe duke u marrë vesh që po largohet. Por po ikin nga PD dhe Berisha. Kur ai të kthejë kokën pas në zgjedhjet e ardhshme, është mirë të vendosë ndonjë pasqyrë të shohë veten, që të mos duket që ka ngelur vetëm.