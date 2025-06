Një 26-vjeçar nga Maliqi është shpallur në kërkim nga Policia e Korçës, pasi dyshohet se po transportonte 8 emigrantë nga vendet e treta me qëllim përfitimi. Ngjarja ka ndodhur në afërsi të Qafë Plloçës, në Pogradec, ku i riu nuk iu bind urdhrit të policisë dhe tentoi të largohej me shpejtësi, duke humbur kontrollin e mjetit dhe përplasur makinën me barrierat anësore të rrugës.

Pas aksidentit, ai braktisi automjetin dhe u largua në këmbë drejt një zone të pyllëzuar dhe të vështirë për akses. Ndërkohë, 8 emigrantët që ndodheshin në automjet u përpoqën të shpëtonin, por u kapën disa metra më tej nga efektivët e policisë.

Burime nga vendngjarja bëjnë me dije se të gjithë emigrantët ishin nisur drejt Tiranës, me synimin për të kaluar më pas drejt një vendi të Bashkimit Europian. Ata janë shoqëruar për verifikime, ndërsa ndaj të riut që drejtonte automjetin janë ngritur akuza për ndihmë në kalimin e paligjshëm të kufijve.

Identiteti i tij është bërë i ditur nga autoritetet si K. F., i njohur dhe me emrin tjetër K. P., 26 vjeç, banues në Maliq. Ai vijon të jetë në arrati dhe po kërkohet në një zonë malore, ku dyshohet se është fshehur menjëherë pas braktisjes së makinës.