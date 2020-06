Ish-deputeti i LSI-së Endrit Braimllari me anë të një statusi në “Facebook” shkruan se breshëri që ka rënë dy ditë më parë ka shkatërruar të mbjellat e fermerëve në Korçë.

Brahimllari shprehet se Ministria e Bujqësisë duhet të marrë masa urgjente për situatën, duke ngritur grupe pune dhe të verifikohen dëmet në terren.

Postimi i Endrit Braimllarit:

Ministria e Bujqesise te marre masa urgjentisht!

Bresheri i rene dy dite me pare ne fushen e Korçes ka sjelle deme te konsiderueshme per fermeret te cilet sot po perballen jo vetem me mungesen e politikave te kesaj qeverie por edhe me papergjeshmerine dhe arrogancen e saj.

Duhet urgjentisht te ngrihen grupe pune dhe te verifikojne demet ne terren.

Arroganca dhe papergjegjshmeria e kesaj qeveria po shkaterron fermeret.

/e.rr