Deputeti i Partisë Socialiste ka reaguar pasi Bordi i Transparencës caktoi sot çmimet tavan për karburantet, ku vendosi që nafta s’do shitet më shumë se 203 lekë/litri dhe benzina jo më shumë se 175 lekë/litri.
Përmes një postimi në rrjetet sociale, Braçe ka shkruar se me këtë vendim të Bordit, çmimi i naftës u ul menjëherë me 11-14 lekë për litër, ndërsa çmimi i benzinës u ul me 24-27 lekë për litër.
Teksa hodhi pretendime për grabitje të shqiptarëve në çmimin ‘neto’ të naftës pa taksat brenda, Braçe kërkoi që të bëhet transparencë.
Braçe gjithashtu ngriti pyetjen nëse retorika politike e mediatike e përqëndruar te taksat ka fshehur të vërtetën për abuzimet sipas tij të çmimit ‘neto’ pa taksa të naftës.
Reagimi i Braçes:
Çmimet e reja:
nafta deri ne 203 leke per liter;
benzina deri ne 175 leke per liter;
i vendosi bordi tani!
pra,
cmimi i naftes ulet me 11-14 leke per liter menjehere;
cmimi i benzines ulet me 24-27 leke per liter menjehere.
Kam kete pyetje;
cfare ndodhi?
taksat nuk kane ndryshuar, asnjera; atehere?
E mbani mend cu thashe disa dite me pare per cmimin neto te naftes-cmimin pa taksa te naftes;
ne kishim cmimin neto-pa taksa te naftes me te lartin, me te shtrenjtin ne rajon!
Fill pas kesaj Luixhi hodhi ne sulm gjithe cunat e tij, madje dhe partite rreth tij; cfare nuk thane, madje u rikthyen te premtimi i PS, bertitur nga une dhe zbatuar per shtate vite me rradhe per naften bujqve pa akcize-ne fakt po jepet falsa, pra pa leke, jo pa akcize.
Nejse, pyetja qe meriton transparence eshte:
ne kete model mizerabel tregu qe kemi, mos valle na kane grabitur aty tek cmimi neto-pa taksa i naftes e benzines??
Mos valle e gjithe narativa politike e mediatike mbeshtetur vec tek taksat, ka fshehur te verteten me cmimin neto-pa taksa te naftes e benzines dhe ka synuar ta mbyse kete te vertete?! Mu sic ka mbytur konkurrencen?!
Leave a Reply