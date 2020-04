View this post on Instagram

#NEPUNE KJO ESHTE #RRUGAEARBRIT, RRUGA E DIBRES! Fare rastesisht dje, duke u kthyer nga Divjaka, degjova nje gomar te thoshte: Sa kohe do paguajne rrugen e Arbrit me dyfish te cmimit… nuk do kete leke per biznesin e vogel! Nuk di perse gjithmone, rastesisht me qellon te degjoj te njejtin gomar, fiks ate qe kurre nuk beri nje pune pa vjedhur e qe gjithnje llogaria me numra i del me pak per te fshehur vjedhjen e tij; Por me mire keshtu sepse me shtyu te shoh #RRUGENEARBRIT, RRUGEN E DIBRES! Ja ku e keni, shiheni; Kjo ne nisje eshte ura e fshatit FSHAT, 174 meter e gjate ne 157 meter lartesi, po montohet tani ne keto kushte, kaq te veshtira dhe po e nderton nje kompani teresisht shqiptare, GJOKA! Ajo ne vijim, thuajse e perfunduar eshte ura e Vashes, 314 meter e gjate ne 154 meter lartesi! Te dyja urat bashkojme tunele, madje tunelet jane bere te paret per te krijuar mundesine e hapjes se kantiereve te urave. NUK UA THEM DOT CFARE PUNE E MADHE INXHINIERIKE, KONSTRUKTIVE, NDERTIMORE PO BEHET; PO E PERSERIS: NGA INXHINIERE, KONSTRUKTORE, NDERTUES, MEKANIKE, MANOVRATORE, PUNETORE TE GJITHE SHQIPTARE TE KOMPANISE SHQIPTARE GJOKA! Eshte larg syve te njerezve por DUHET TA SHOHESH ME SYTE E TU! Tani tu them dhe numrat; E gjitha, #RRUGAEARBRIT kushton 33.6 miliarde leke! PRA, NDERTIMI I RRUGES-PERFSHIRE 10 KM TUNELE, 1.4 KM URA TE MEDHA SIC KETO QE JU TREGOVA, BASHKE ME DY RRUGE LIDHESE, MIREMBAJTJE E OPERIM PER RUGEN E TUNELET PER 10 VITE, INTERESAT E KREDIVE ETJ, KUSHTON 33.6 MILIARDE LEKE! Doni ti bejme krahasimet tani? #NEPUNE #PUNAMEVEPRA #PUNAVLEN #LLAFETPUNAELYLIT #RRUGAEARBRIT #RRUGAEDIBRES #VEPRAMEEMADHEINXHINIERIKE #VEPERSHQIPTARESH #PUNEESHQIPTAREVE #BRAVOGJOKA