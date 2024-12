Deputeti i Partisë Socialiste, Erion Braçe foli sot në seancën parlamentare në Kuvendin e Shqipërisë, ku vuri theksin te vendimi i Gjykatës Kushtetuese për taksën e profesioneve të lira që sipas deputetit lë hapësirë për precedentë.

“Jemi në kushtet e zbatimit të një vendimi të Gjykatës Kushtetuese, natyrisht është detyrim i Kuvendit të zbatojë vendimet e GJK. Kjo që qeveria ka sjellë është në përputhje me të gjitha procedurat e vendosura nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Patjetër që gjithsecili nga ne ka të drejtë të japë mendimin e tij lidhur me votimin e Gjykatës Kushtetuese dhe precedentët që ai krijon. Votimi i konsumuar i Gjykatës Kushtetuese, praktikisht është kaotik. Në këtë rast është i tillë dhe mund të habisë cilindo që shqyrton vendimet e gjykatave brenda dhe jashtë vendit.

Tre gjyqtarë kanë votuar pro kërkesës së paraqitur, dy kanë dhënë një mendim paralel, por pjesërisht kundër, dy gjyqtarë kanë qenë kundër dhe dy të tjerë kanë qenë pjesërisht dakord po kundër gjyqtarëve që e kanë paraqitur këtë kërkesë. Nuk ka vendim gjykate tjetër të ngjashëm, por më keq se sa mënyra se si është votuar vendimi i GJK-së, dy precedent që krijon janë të rrezikshëm për Parlamentin. Tatimet dhe taksat dhe vendosja e tyre është atribut i Kuvendit dhe asnjë institucioni tjetër, as i qeverisë dhe i asnjë gjykate. Një precedent që do të rëndojë jo thjesht mbi këtë mazhorancë dhe precedenti i dytë është doktrinar”, tha ai.

Sipas Braçes, vendimi për taksën e profesioneve të lira sanksionon faktin që deri në vitin 2029, nuk do të ketë asnjë tatim për këtë kategori.

“Po e dini se sa lekë do i mungojnë buxhetit të shtetit, sipas këtij vendimi? Gjatë vitit 2023 vlera e deklaruar e fitimit është mbi 500 milionë euro, sa tatim kërkonte ligji që ka rrëzuar gjykata? Vetëm 78 milionë euro. Më i rëndë është fakti se për pesë vitet në vijim këto para do të mungojnë në buxhetin e shtetit dhe këta tatimpagues nuk do të paguajnë asgjë”, u shpreh Braçe.

Deputeti Braçe u ndal edhe tek tentativa për keqinformim në Kuvend sipas tij, për shpikjen e praktikave të loteve në ndërtimin e rrugëve.

“Është thënë se është shpikur praktika e loteve 1, 2, 3, 4, 5 në ndërtimin e rrugëve dhe kjo është një praktikë që është shpikur këto dy vitet e fundit. Nuk është kështu! Kam në dorë buxhetin e vitit 2012 i miratuar këtu dhe në seksionin e investimeve, tabelat që e shoqërojnë atë mund të lexojë pikërisht: rruga Kukës-Morinë është ndërtuar me dy lote, 1 dhe 2, rruga Arbrit e programuar me katër lote, në këtë buxhet jepet vlera e plotë në njërën kolonë dhe a e dini që të gjitha këto lote janë planifikuar në buxhet dhe janë tenderuar vetëm me një milion lekë. Nëse vlera e një loti është 2.3 miliardë dhe është tenderuar vetëm me një milionë lekë në buxhet. Bëjini vetë llogaritë! Nuk kishte lekë, kjo ishte arsyeja! Sot është shpejtësia për të mbyllur sa më shumë vepra që janë të planifikuara në buxhet. Kjo është e vërteta!”, u shpreh Braçe.