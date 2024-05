Në një mbledhje jo të zakontë në kryesinë e kuvendit me ministrat e deputetët, teksa PS po bëhet gati për zgjedhjet e ardhshme parlamentare, Edi Rama ua beri te qarte ministrave dhe deputeteve, por dhe drejtuesve te tjere betejën e Partisë Socialiste kundër korrupsionit. Asnjë mbrojtje politike ndaj askujt që shkon në dyert e SPAK të cilin kryeministri tha se do të vazhdojë ta mbështesë pa asnjë rezervë.

Përballe gazetares Marsela Karapanco sot pasdite në ‘Frontline Interview’, në Report tv, Erion Braçe tha se PS po nis një reformë të thellë kundër korrupsionit dhe komentoi deklaratën e kryeministrit në kryesi.

“(Shenim:Rama) Foli si njeriu që ka 11 vite në pushtet, mban përgjegjësi dhe reflekton ndaj fenomeneve që qeverisja. Eshtë reflektim i thellë mbi problematikat që janë shfaqur në nivel qëndror e vendor dhe ku korrupsioni zë vendin kyç për të çliruar shoqërinë nga një fenomen që e gërryen. Nuk mjafton një ishull për të luftuar korrupsionin por një strukturë e plotë… Ajo që është thënë sot ka të bëjë me një reformë institucionale, një reformë të thellë strukturore” tha Braçe.

Po kush janë tradhëtarët në PS?

Erion Braçe: Të gjithë ata që abuzojnë me detyrën shtetërore, dhe me besimin politik dhe besimin që i është dhënë për të menaxhuar pasuritë e shtetit. Çdo organizëm ka parazitët e tij, ata të vegjetojnë, por nga dhe ata parazitë agresivë që gërryejnë sistemin. Ndryshimi për këtë është. Ajo që duhet të funksionojë është mekanizmi i shtetit. Duhet bërë dhe analiza si ka mundësi që ky zyrtar arriti të depërtojë. Kjo analizë merr vlerë të madhe për të reformuar sistemin.

Pyetjes se pse Rama nuk përmendi emra të përveçëm, por tha vetëm ministra apo ish-ministra apo kryebashkiakë, Braçe iu përgjigj.

Këto janë emra. Përkundër, edhe përtej kësaj, pati një tipologji ta atij që e quajti tradhtar. Një njeri që nuk i bindet ligjit por kapërcen ligjin për të përfituar. Eshtë themelore që PS po nis një valë shumë të madhe kundër korrupsionit në mënyrë institucionale në reforma të thella strukturore që e bën korrupsionin të padepërtueshëm në qeverisje.

Nga ana tjetër, deputeti socialist tregon se nga dallon fjalimi i sotëm nga procesi i katarsisit në Partinë Socialiste në vitet 2001-2002.

U fol sikur zoti Rama kishte fjalim kundër ministrave apo ish-ministrave. Kështu ishte në vitin 2000, në dimrin 2001 dhe deri në fund dimrin pranverën e 2002, në formën brutale, e që kulmoi me katarsisin e famshëm, që në pjesë të rëndësishme shkoi në banalitete. Ajo sot ka të bëjë me një reformë institucionale. Nga ato batutat e 2001 2002, që ishin dhe akuza, kritika, denoncime për qeverisjen e PS, kjo sot është hyrje në një reformë shumë të madhe që adreson korrupsionin. Në 2001 dhe 2002 çka ndodhi derivoi në shkarkimin e kryeprokurorit. Tani i jepet fuqi më të madhe drejtësisë. Por synohet reformë e thellë strukturore që të këputin fijet e korrupsionit me zyrtarë të shtetit.

Ata që kërkojnë dorëheqjen e Ramës i etiketon “një tufë me karagjozë ordinerë që vijnë vërdallë e bëjnë si reformatorë të mëdhenj e në fund nuk prodhojnë asgjë por vetëm Sali Berishën, edhe një herë, edhe një herë”.

Bën dhe një dallim mes korrupsionit para 2013 kur Shqipëria qeverisej nga Berisha e pas 2013 kur vendi qeveriset nga Rama

“Korrupsioni deri në vitin 2013 ishte i përgjakshëm! Të vjedhësh duke vrarë dhe 21 janar të vrasësh për të vjedhë. Ka një diferencë mes këtij sistemi dhe atij që njerëzve abuzojnë me detyrën. Para 2016 nuk kishte përgjegjës. Nga 2016 e këtej korrupsioni ka përgjegjës dhe pa mburojë politike. Diferencën e bën gjaku”

Po për kë ishte mesazhi i fjalimit të Ramës?

Duhet kuptuar përtej këtij banaliteti kush ishte kush ia tha. Është tjetër gjë komplet. Mesazhi ishte shumë i qartë për të gjithë drejtorët në nivel publik. Një zë i fortë në vesh që gjithsecili të rivendos veten e tij në përputhje me ligjin. Nëse ka konsumuar vepra penale në ushtrimin e detyrës kjo forcë politike nuk ofron mbështetje për ata që do të përballen me ligjin. Për mua ka rëndësi reforma strukturore. Një komision i posaçëm do ta marrë në shqyrtim, do ta reformojë, ky është mesazhi më i rëndësishëm që ka dalë nga kjo mbledhje. Nuk fillon me atë që u bë sot. Me atë reflektim të kryeministrit. Kjo duhet folur duhet të vazhdojë. Duhet folur me njerëzit, që edhe shoqëria të kuptojë që një shërbim duhet ta marri pa para. Shqiptarët po shohin se ata që nuk prekeshin tani janë para drejtësisë në rresht.

Deputeti Erion Braçe krahaosi në Frontline Interview korrupsionin e para vitit 2013 me atë çka po ndodh sot, duke thënë se në atë kohë korrupsioni vriste, si në rastin e Gërdecit dhe 21 janarit, ndërsa sot zyrtari shkon para ligjit i barabartë me një qytetar të thjeshtë.

‘E gjithë apologjia që bëni dhe pyetje, që ka atje gjithë ato zyrtarë pse habiteni. Sepse kurrë në këtë vend nuk keni parë zyrtarë të shkojnë atje. Kishte drejtor tatimesh që akuzohej për vrasje dhe rrinte në detyrë sepse donte kryeministri. Nuk keni parë kurrë që në dyert e prokurorisë të shkonte një zyrtar. Tani e bëni sikur po bëni një gjë e madhe. Ishte anormale. Kishte pabarazi. Për qytetarët shkonin në burg, ndërsa për zyrtarët ishte imunitet i plotë. Një situatë normale tani ju duket anormale.

Je i barabartë para ligjit do shkosh. Kjo shkakton habi, si e lëshoi ky, e çoi atë. Duhet kështu siç po ndodh, jo ashtu siç ishte. Kështu është një tentativë e madhe për ti bërë njerëzit të barabartë para ligjit. Korrupsioni deri në 2013 ka qenë i përgjakshëm. Korrupsioni vrau njerëz në Gërdec. Ka një diferencë shumë të madhe, që të vjedhësh duke vrarë. Dhe në 21 janar të vrasësh për të vjedhur. Tani ke njerëz që abuzojnë dhe dalin para ligjit. Nga 2016 e këtej korrupsioni ka përgjegjës. Përgjigjen para ligjit dhe pa mburojë politike. Në nivel politik mbrojtje nuk ka më. Diferencën e bën gjaku. Pjesa tjetër, korrupsioni është korrupsion’, tha Braçe./m.j