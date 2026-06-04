Në sallën e Kuvendit u shkëmbyen replika të forta mes deputetit socialist Erion Braçe dhe ministrit të Bujqësisë Andis Salla, lidhur me cilësinë e plehut Ure (përqindja e azotit në të cilin, doli e ndryshme në 2 analiza të zhvilluara).
Gjatë fjalës së tij, Braçe tha se shteti e ka humbur seriozitetin, teksa shtoi se origjina e Uresë në Shqipëri është nga Turkmenistani, ndërkohë që duhet të ishte nga vendet e BE-së.
Braçe shtoi gjithashtu se Ministria e Bujqësisë duhet t’u vijë në ndihmë fermerëve dhe jo t’ua bëjë atyre punën më të vështirë.
“Gjatë gjithë javës që shkoi, çështja që ka shqetësuar pafund bujqësinë, ka qenë çështja e Uresë që është në treg. Natyrisht një shoqatë që merret me konsumatorin, më kanë shkruar, më kanë çuar video që tregojnë përmbajtjen e Uresë. Është investuar edhe laboratori shtetëror që ka nxjerrë një analizë dhe tregon produktin e kompanisë Agroblend, ku përqindja e Azotit është vetëm 34.3%. Dje lexova një komunikatë shtypi të AKU-së, që ka gjetur Ure të kësaj kompanie me një përbërje tjetër azoti. Ndërkohë që më lejoni t’ju them se unë kam monstra të asaj Ureje që ka vajtur në laboratorin e Fushë-Krujës. Dhe natyrisht do i çoj në laborator të tjerë. Sepse shteti e ka humbur seriozitetin. Kompania menjëherë pas publikimit, ka bërë një operacion të tërheqjes së Uresë nga tregu. Mund ta di si ky laborator nxjerr 2 rezultate të ndryshme të këtij produkti? Dhe e dyta origjina e këtij produkti është Turkmenistani. Të tillë tregtarë kontrollojnë edhe mediat”, tha Braçe.
I ashpër ka qenë reagimi i ministrit të Bujqësisë, Andis Salla, i cili akuzoi Braçen se ka ngritur disa herë alerte të rreme në Kuvend, duke keqinformuar sipas tij fermerët.
Më tej gjatë fjalës së tij, Salla paraqiti edhe disa analiza, që sipas tij vërtetonin se plehu Ure në Shqipëri është sipas standardeve.
“Më vjen mirë që e ngrite edhe njëherë shqetësimin për fermerët në raport me Urenë e përdorur në treg. Dua t’ju siguroj ju dhe të gjithë fermerëve që ne nuk mbrojmë asnjë palë interesi apo subjekt. Por duke bërë analizat e duhura dhe duke iu përmbajtur ligjit ne informojmë të gjithë fermerët për atë çfarë ata duan që ne t’i garantojmë. Dua të të them disa fjalë. Ne jemi duke bërë më së miri atë që duhet të sigurojë fermerin në këtë drejtim. Dua të analizoj pak këtë procedurë që ju sapo thatë. Po ju citoj atë raport që ne kemi marrë, për këtë shqetësim që ju ngritët. Kemi analizat. Ne nuk mund të keqinformojmë të gjithë fermerët dhe të ngremë alerte të tilla, që ju të dilni këtu në Parlament dhe të ngrini zërin për një produkt që ne akoma nuk na kishin dalë analizat dhe ju donit përgjigje pa dalë një analizë shtetërore. Mos keqinformoni dhe krijoni alerte për fermerët. Më vjen shumë keq që e bëni. Është e disata herë që e bëni këtë gjë dhe nuk është mirë që ju bëni të tilla skena dhe keqinformoni fermerët për raste që nuk është e nevojshme”, tha ministri Salla.
Braçe e mori sërish fjalën, ku teksa i kërkoi ministrit që të tërhiqte pas ‘historinë e përsëritur të alerteve false’, tha se Salla është i vetmi ministër që sipas tij mbledh pronarët e fabrikave për të bërë deklarata kundër deputetëve.
Më tej Braçe tha se serioziteti i institucionit që Salla drejton është një problem shumë i madh. Sipas Braçes, Salla është i vetmi ministër që nuk e pranon se sistemi i TVSH-së që Shqipëria ka, ka groposur blegtorinë.
“Atë historinë e përsëritur të alerteve false merre mbrapsht. Duhet ta marrësh mbrapsht. Sepse në njërën nga rastet fola për kafshët shoqëruese që nuk i mbulon ministria jote. Hiqe njërin nga rastet. Rastin tjetër e ke të provuar. Ti je i vetmi ministër që nuk e pranon se sistemi i TVSH-së që ne kemi ka groposur blegtorinë. Madje ti je i vetmi ministër bujqësie që mbledh ata të fabrikave për të bërë deklarata kundër deputetëve. E treta gjë që doja të thoja, po mirë mo ministër si mund të thuash që ka rënë shi në atë rastin atje. Po shi ka rënë vetëm dje more ministër. Me ça laget në magazinë, apo i ka hedhur ujë ai. Serioziteti i këtyre institucioneve që ju drejtoni, është një problem shumë i madh. Është i njëjti laborator që brenda 3 ditëve jep rezultate të ndryshme”, vijoi më tej Braçe.
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