Kryedemokrati Lulzim Basha ndodhet në Kosovë për një vizitë dy-ditore, ndërkohë që po zhvillon edhe një konferencë të përbashkët për media.

Gjatë fjalës së tij Basha ka përdorur maskën por pa e ditur si ta mbante atë.

Ky veprim i Bashës është komentuar edhe nga Zv.Kryeministri Erion Braçe i cili e ka përcjellë me anë të një komenti në Instagram.

Komenti i Erion Braçes: NUK MBAHET MASKA KESHTU OR QYQ! BOLL PE HUNDEN TENDE!

E shihni, ky qe ju flet per Coronavirusin, qe shan e mallkon cdo dite, qe ben mjekun-infeksionistin, epidemiologun etj, qe ben shpetimtarin e qe uleret cdo dite beni si them une e beni si bej une, NUK DI TE VENDOS AS MASKEN NE SURRATIN E TIJ!

Pra, mire qe duhet te shkonte ne Kosove qe te vinte maske sepse ketu as ne ambjente te vogla sa nje dhome nuk e vinte, por ky nuk di as si ta vendose masken! Ky do ju mbroje, ky do ju shpetoje! Deri tani gjithkush ka thene per te se SHEH VEC HUNDEN E TIJ! Ja ku e keni, vec hunden e tij pa, ndaj ai e kish hunden jashte e kryeministri i Kosoves brenda maskes!

/a.r