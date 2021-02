Zëvendëskryeministri Erion Braçe ka reaguar pas deklaratës së kryetarit të PD-së Lulzim Basha, i cili tha sot vendi ynë është nën ujë, rrugët janë bllokuar dhe qeveria nuk po bën asgjë vetëm propagandë.

Në reagimin e tij, Braçe shprehet se Basha e shkrin akullin me avullin e tiganit.

“Ky Lyli im është nam. E ndal dhe e mban borën me dorë, e shkrin akullin me pipër dhe, e rrit temperaturën e ajrit me avullin e qepës djegëse që skuq në tigan”, shprehet ai.

“Lyli do i mbaj rrugët të hapura dhe të sigurta. Po ra shi? Po ra shi ky do e thithë ujin me sfungjer enësh”, përfundoi reagimin e tij Braçe.

/a.r