U desh pothuajse një ditë e plotë pas humbjes ndaj Spanjës, Lionel Messi më në fund theu heshtjen me një postim në Instagram: “Dhimbja është e madhe dhe kjo plagë do të duhet kohë për t’u shëruar. Por unë gjithashtu i ruaj të gjitha kujtimet e mira… Ndeshjet që i ndryshuam duke dhënë gjithçka nga vetja, momente që do të mbeten përgjithmonë në kujtimet tona, dhe mbështetjen e një vendi të tërë që, e kombinuar me punën e palodhur dhe përkushtimin e këtij grupi, na ka rikthyer përsëri në elitën e botës”.
Dhimbja e humbjes është ende e freskët: “Është e vështirë të vlerësojmë plotësisht arritjen tonë tani, por ky grup ka arritur në dy finale radhazi të Kupës së Botës. Faleminderit shumë për çdo përshëndetje dhe mesazh. Edhe një herë, kemi arritur të bashkohemi si vend dhe të mbetemi të bashkuar, duke ndarë krenarinë e madhe të të qenit argjentinas”.
Së fundmi, pas polemikave rreth veprimit të Argjentinës gjatë ceremonisë së ndarjes së çmimeve për Spanjën, Messi i dha meritat kundërshtarëve të tij: “Dua gjithashtu ta përgëzoj Spanjën për fitimin e kampionatit”.
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