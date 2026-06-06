Kupa e Botës me 48 ekipe dhe 104 ndeshje që fillon javën e ardhshme në 16 qytete në SHBA, Meksikë dhe Kanada, paraqet një sfidë të paparë sigurie, me më shumë ekipe, më shumë ndeshje dhe një shtrirje gjeografike më të madhe se kurrë më parë.
Kjo gjithashtu vjen gjithashtu në një sfond të tensionuar, mes dhunës politike në rritje dhe I paraqet autoriteteve një peizazh kompleks sigurie në të cilin duhet të përgatiten për kërcënime të panumërta.
Mbikëqyrja e aparatit të sigurisë së shtrirë është një një numër agjencish federale, departamentesh policore shtetërore dhe lokale dhe subjektesh private. Detyrat e tyre të mbivendosura përfshijnë sigurimin e stadiumeve dhe zonave të tifozëve, shoqërimin e ekipeve për në dhe nga ndeshjet dhe mbrojtjen e personaliteteve të pranishme.
Në ditët e ndeshjeve, FBI do të aktivizojë një qendër të përbashkët operacionesh në secilin qytet pritës, duke bashkuar agjencitë lokale, shtetërore dhe federale të zbatimit të ligjit për të monitoruar dhe hetuar kërcënimet – në mediat sociale dhe në terren.
FBI ka punuar në planin e saj të sigurisë së turneut për dy vjet, duke përfshirë mësime nga ngjarje të tjera të mëdha.
Herën e fundit që Shtetet e Bashkuara pritën Kupën e Botës në vitin 1994 nuk kishte dronë, as telefona inteligjentë apo inteligjencë artificiale. Në atë kohë, shqetësimet më të mëdha ishin terrorizmi dhe huliganizmi.
Që nga Kupa e Botës e fundit në Katar në vitin 2022, dronët janë shfaqur si një armë kryesore e preferuar për njerëzit që kërkojnë të shkaktojnë dëm.
Stadiumet dhe zonat e tifozëve të Kupës së Botës janë të ndaluara për dronë dhe FBI ka një numër opsionesh për të penguar ndërhyrjet.
Deri më tani, nuk ka kërcënime të besueshme, sipas autoriteteve, teksa Departamenti i Sigurisë Kombëtare, i vlerëson se deri në 7 milionë njerëz do të vizitojnë Shtetet e Bashkuara për Kupën e Botës.
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