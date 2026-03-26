FIFA ka zyrtarizuar një paketë me pesë rregulla të reja që do të hyjnë në fuqi duke filluar nga Kupa e Botës 2026, e cila nis më 11 qershor.
Një nga risitë kryesore lidhet me përdorimin e VAR. Tashmë, VAR do të ketë të drejtë të ndërhyjë për të anuluar një karton të dytë të verdhë të dhënë gabimisht, duke shmangur përjashtimet e padrejta.
Po ashtu, sistemi mund të korrigjojë edhe vendimet për goditje nga këndi kur ato jepen gabim nga gjyqtari në fushë. Ndryshime të rëndësishme janë bërë edhe në menaxhimin e kohës gjatë zëvendësimeve. Gjyqtarët do të numërojnë sekondat që i duhen një lojtari për të lënë fushën. Nëse kjo kohë kalon një minutë, lojtari zëvendësues do të duhet të presë 60 sekonda përpara se të hyjë, duke e lënë përkohësisht ekipin me një lojtar më pak.
Një tjetër rregull i ri lidhet me rivëniet anësore: ato duhet të kryhen brenda pesë sekondave nga fishkëllima e gjyqtarit. Çdo vonesë përtej këtij afati do të rezultojë në humbjen e posedimit të topit. FIFA ka theksuar gjithashtu se vetëm kapiteni i skuadrës do të lejohet të komunikojë me gjyqtarin për vendimet në fushë.
Çdo lojtar tjetër që tenton të protestojë ose të rrethojë arbitrin do të ndëshkohet me karton të verdhë. Ndryshimi i fundit ka të bëjë me trajtimin e lojtarëve të dëmtuar. Çdo futbollist që merr ndihmë mjekësore në fushë pas një përplasjeje do të duhet të dalë jashtë dhe të presë një minutë përpara rikthimit në lojë.
Ky rregull nuk zbatohet për lojtarët që janë ndëshkuar me karton të verdhë gjatë incidentit. Me këto masa, FIFA synon të rrisë disiplinën, të shmangë vonesat e panevojshme dhe të garantojë vendime më të sakta në skenën më të madhe të futbollit botëror.
