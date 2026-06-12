Shifra të frikshme shikueshmëria arriti ceremonia hapëse e Botërorit 2026, që u ndoq në të gjithë globin. Faqe të ndryshme në rrjetet sociale, por edhe media të huaja shkruajnë se ceremonia në ‘Azteca’ u ndoq direkt nga më shumë se 1 miliardë njerëz në të gjithë botë, duke vendosur rekorde të frikshme.
Shumë e njohur për shikueshmërinë është edhe finalja e ‘Super Bowl’, sport që njihet ndryshe si futbolli amerikan. Megjithatë në karahasim me Botërorin mbetet pas. Sipas të njëjtave burime finalja e ‘Super Bowl’, e bërë shumë e famshme për shkak të performamcës së Bad Buny u ndoq nga afërisht 600 milionë njerëz.
Nëse do të bëjmë një karahasim do të thotë se ceremonia hapëse e Botërorit e dyfishoi finalen e ‘Super Boël’, ndërsa dihet gjërësisht se finalja e Botërorit mund të dyfishojë ceremoninë hapëse.
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