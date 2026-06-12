Kanadaja dhe Bosnje Hercegovina nuk kanë shkuar më shumë se një barazim 1-1 në ndeshjen e parë të grupit B. Gjithsesi, sfida e luajtur në Toronto ishte mjaft e bukur dhe e luftuar.
Ndeshja nisi pak konfuze për të dyja ekipet, deri në të 21-ën, kur boshnjakët arritën të shfrytëzonin në maksimum zhvillimet e një goditjeje këndi dhe të shënonin me Lukiç, që pati vetëm detyrën të shtynte topin në rrjetë mbi vijën fatale.
Pas golit kanadezët u munduan të diktojnë lojën për të gjetur rrjetën e barazimit, por Bosnja ishte gjithashtu e rrezikshme me daljet e saj dhe me goditjet standarde.
Festa për vendësit erdhi në minutën e 78-të, kur kanadezët arritën të shënonin me Larin, i cili me ndihmën edhe të një devijimi tundi rrjetën e Bosnje Hercegovinës dhe shmangu humbjen për kombëtaren e tij, para publikut vendës.
Me këtë rezultat, dy ekipet marrin nga një pikë dhe mbeten në pritje të asaj që do të prodhojë ndeshja e orës 21:00 të ditës së nesërme mes Katarit dhe Zvicrës.
Formacionet zyrtare
Kanadaja: Crepeau; Johnston, Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Kone, Eustaquio, Millar; David, Oluaseyi; Trajner: Jesse Marsch;
Bosnje Hercegovina: Vasilj; Kolasinac, Muharemovic, Katiç, Dedic; Memic, Tahirovic, Basic, Bajraktarevic; Lukic, Demirovic; Trajner: Sergej Barbarez;
REZULTATI LIVE
Kanada-Bosnjë Hercegovinë 1-1
Larin 79’/ Lukiç 21′
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