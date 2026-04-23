Zyrtarët e qeverisë italiane kanë hedhur poshtë me forcë sugjerimet se Italia mund të marrë pjesë në Kupën e Botës 2026 në vend të Iranit, në rast se ky i fundit nuk paraqitet në turne.
Debati është ndezur pas tensioneve të fundit gjeopolitike, që kanë vënë në pikëpyetje pjesëmarrjen e Iranit, pasi ndeshjet e fazës së grupeve janë planifikuar të zhvillohen në Shtetet e Bashkuara, një nga vendet pritëse së bashku me Kanadanë dhe Meksikën.
Spekulimet u shtuan pasi Paolo Zampolli, një i dërguar amerikan për marrëdhënie globale me origjinë italiane, sugjeroi që Italia, e cila ka munguar në tre Botërorët e fundit, të zëvendësojë Iranin. Ai tha se e kishte diskutuar idenë edhe me presidentin amerikan Donald Trump dhe kreun e FIFA-s, Gianni Infantino.
Por reagimi nga Italia ka qenë i menjëhershëm dhe i prerë.
Ministri i Sportit, Andrea Abodi, e quajti idenë “të papërshtatshme”, duke theksuar se “kualifikimi fitohet në fushë”. Edhe ministri i Ekonomisë, Giancarlo Giorgetti, e cilësoi propozimin si “të turpshëm”.
Në të njëjtën linjë u shpreh edhe presidenti i Komitetit Olimpik Italian, Luciano Buonfiglio: Nuk besoj se është e mundur. Dhe edhe sikur të ishte, do të ndihesha i fyer. Botërori fitohet me meritë.
Edhe trajneri i njohur italian Gianni De Biasi e konsideroi skenarin të pamundur, duke theksuar se nëse Irani tërhiqet, vendi i tij duhet t’i takojë një skuadre nga e njëjta zonë kualifikuese.
Ndërkohë, nga ana e Iranit nuk ka sinjale për tërheqje. Zëdhënësja e qeverisë, Fatemeh Mohajerani, deklaroi se janë marrë të gjitha masat për pjesëmarrjen normale të ekipit në turne.
Edhe FIFA ka konfirmuar se Irani pritet të marrë pjesë. Presidenti i saj, Gianni Infantino, deklaroi së fundmi se “Irani do të vijë, pa dyshim”, duke theksuar se sporti duhet të qëndrojë jashtë politikës.
Aktualisht, nuk ka asnjë vendim për përjashtimin e Iranit. Nëse një skenar i tillë ndodh, FIFA ka të drejtën të vendosë për zëvendësuesin, ndërsa pritet që Konfederata Aziatike e Futbollit të kërkojë që vendi vakant t’i kalojë një skuadre nga Azia.
Kupa e Botës 2026 nis më 11 qershor, ndërsa Irani është planifikuar të luajë ndeshjen e parë kundër Zelandës së Re në Los Angeles më 15 qershor.
Leave a Reply