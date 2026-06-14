Gjermania e ka nisur me një fitore dominuese Botërorin 2026, duke mundur me rezultatin tenistik 7-1 debutuesit e Kurasaos.
Takimi i luajtur në Houston nisi mjaft mirë për të besuarit e Nagelsmann, të cilët kaluan në avantazh që në minutën e 6’ me Nmechan.
“Panzerat” u shtangën për disa minuta, pasi Comenencia riktheu baraspeshën në të 21’.
Gjithsesi, “Panzerat” nuk u demoralizuan, pasi Schlotterbeck riktheu sërish avantazhin me anë të një gjuajtje me kokë, ndërsa në fundin e pjesës së parë, Havertz shënoi me anë të një 11-metërshi.
Pjesa e dytë nisi ashtu siç mbaroi e para, pasi në të 47’ Musiala gjeti rrjetën.
Gjithçka u kthye në favorin e “Panzerave”, pasi në harkun kohor të 20 minutave (68’-78’-88’) shënuan me Brown, Undav dhe Havertz sërish.
Me këtë fitore, Gjermania merr vendin e parë në Grupin E me tre pikë, ndërsa Kurasao mund të gëzohet pasi në ndeshjen debutuese, arriti t’i shënonte një gol 4-herë kampionëve të Botës, pavarësisht rezultatit.
Rezultati Live:
Gjermani 7-1 Kurasao
Nmecha 6′, Schlotterbeck 38′, Havertz (P) 45+5′, 88′, Musiala 47′, Brown 68′, Undav 78′ / Comenencia 21′
Ngjarjet Kryesore:
90+5′ Mbyllet sfida me fitoren 7-1 të Gjermanisë!
90′ Akordohen 5 minuta shtesë.
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