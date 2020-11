Kryeministri Edi Rama ka dalë sot në një konferencë për shtyp nga Kryeministria dhe ka folur mbi punimet dhe të gjitha kantieret e hapura për furnizimin me ujë të pijshëm.

Rama bëri me dije se falë investimeve brenda vitit 2021 do të ketë 24 orë furnizim më ujë të pijshëm në 55 zona të mëdha urbane dhe në vitin 2022 në mbi 200 zonat rurale më të populluara të vendit.

Rama iu përgjigj kritikëve, duke thënë se rrjetet janë të trashëguara që në vitet ’60.

“Në vitin e ardhshëm, 55 zona të mëdha urbane të vendit, në vitin 2022 edhe në mbi 200 zona më të populluara të vnedit, do të kemi këtë insfrastrukturë. Shumëkush që ndjek faqen time dhe që përfaqëson një kategori të caktuar të opinion publik, ngre pyejten herë me ironi dhe herë në formë habitore, se si ka mundësi që akoma flasim për ujë të pijshëm, kur bota po shkon në hënë. Bota ka shkuar në Hënë me kohë, por në sistemin tonë të ujësjellësve, kemj një pasqyrë shumë të posaçme në raport me botën por jo me rajonin. Rrjetet e trashëguara janë të trashëguara që në vitit ’60. As në komunizëm nuk është garantuar uji 24 orë, apo në çdo pikë banimi të Shqipërisë. Për më tepër, ne opër 25 vjet, pas rënies së komunizmit, kemi filluar të prekim një sistem furnizimi me ujë, ku kemi pasur dhe akoma sot aty ku vazhdon puna, ka depo dhe tubacione të viteve ‘60-70“, deklaroi Rama.

g.kosovari