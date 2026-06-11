Shkencëtarët amerikanë kanë konfirmuar zyrtarisht fillimin e fenomenit klimatik El Niño, një zhvillim që pritet të ndikojë ndjeshëm në motin global gjatë muajve dhe viteve në vijim. Sipas Administratës Kombëtare Oqeanike dhe Atmosferike të SHBA-së (NOAA), temperaturat e sipërfaqes së detit në Paqësorin tropikal janë rritur ndjeshëm, duke krijuar kushtet për një nga ngjarjet më të fuqishme El Niño të regjistruara ndonjëherë.
Parashikimet tregojnë se ekziston një mundësi e lartë që kjo të shndërrohet në një “Super El Niño”, me temperatura që mund të kalojnë 2 gradë Celsius mbi mesataren historike. Ekspertët paralajmërojnë se, në kombinim me ngrohjen globale të shkaktuar nga aktiviteti njerëzor, fenomeni mund të çojë në rekorde të reja të temperaturave globale, veçanërisht gjatë vitit 2027.
Sipas NOAA-s, ka 63 për qind gjasa që El Niño të arrijë nivele shumë të forta gjatë periudhës nëntor–janar, duke u renditur mes ngjarjeve më të mëdha të këtij lloji që nga viti 1950.
Ndikimet e El Niño-s pritet të ndihen në mbarë globin. Përmbytje të mëdha mund të godasin Perunë, Ekuadorin, Afrikën Lindore dhe pjesë të Shteteve të Bashkuara, ndërsa thatësira dhe zjarret pyjore mund të përkeqësohen në Australi, Indonezi dhe rajone të Amerikës së Jugut. Këto kushte rrezikojnë prodhimin bujqësor, furnizimin me ushqime dhe stabilitetin ekonomik në shumë vende.
“Kjo ngjarje po zhvillohet mbi një planet tashmë shumë më të ngrohtë për shkak të ndryshimeve klimatike. Për këtë arsye, temperaturat në rajonet e prekura mund të arrijnë nivele të paprecedentë”, paralajmëroi profesori Adam Scaife nga Zyra Meteorologjike e Mbretërisë së Bashkuar.
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