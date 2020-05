Numri i personave që janë shëruar nga koronavirusi i ri (COVID-19) në mbarë botën ka tejkaluar shifrën 1 150 000, sipas faqes së internetit “Worldometer”, ndërsa persona të infektuar zyrtarisht janë 3 553 313 dhe 246 893 viktima janë regjistruar tashmë në të gjithë globin.

Vendet me numrin më të lartë të të shëruarve janë SHBA me 178 235 persona, Spanja me 148 558 persona, Gjermania me 130 600 persona, Italia me 81 654 persona, Irani me 78 422, Kina me 77 713 persona, Turqia me 63 151 persona dhe Franca me 50 784 persona.

Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjithashtu kanë regjistruar më shumë se 1.1 milionë raste dhe mbi 67 mijë viktima.

Virusi i cili për herë të parë u shfaq në qytetin Wuhan të Kinës, u përhap në mbarë botën duke u shndërruar në pandemi.

