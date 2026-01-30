Është shuar në moshën 71-vjeçare aktorja Catherine O’Hara, e njohur për filmat “Home Alone” dhe “Best in Show”.
Menaxheri i saj e konfirmoi lajmin për ndarjen nga jeta të aktores, e cila vuante nga një sëmundje.
O’Hara e filloi karrierën e saj në komedi në vitet 1970 dhe ndihmoi në krijimin e emisionit kanadez të skeçeve SCTV. Ajo hyri në kinema në vitet 1980 me rolin e saj të parë në ekranin e madh në komedinë romantike Nothing Personal me Donald Sutherland dhe në vitin 1985 ajo pati një rol në komedinë e zezë të Martin Scorsese, After Hours.
O’Hara luajti nënën e Macaulay Culkin në komedinë e suksesshme të vitit 1990, Home Alone, një rol që ajo e riinterpretoi edhe për vazhdimin e vitit 1992.
Ajo filloi të punonte me Christopher Guest në vitin 1996, duke luajtur role kryesore në dokumentarin mockup “Waiting for Guffman” dhe duke luajtur në tre filma të tjerë të tij: “Best in Show”, “A Mighty Wind” dhe “For Your Consideration”.
O’Hara ishte parë së fundmi në serialin komik fitues të çmimeve The Studio.
