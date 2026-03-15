Peter Thiel, i cili nesër fillon një seri katër-ditore konferencash mbi “Antikrishtin Biblik” në Romë, në një vend privat me dyer të mbyllura, është një figurë misterioze dhe shumëplanëshe: një miliarder i Silicon Valley, një sipërmarrës që kontrollon teknologjitë më të fshehta dhe strategjike të mbikëqyrjes dhe inteligjencës ushtarake për qeverinë amerikane, Izraelin dhe vendet e tjera kliente, por edhe një figurë kryesore (ndonjëherë në skenë, ndonjëherë prapa skenave) në politikën amerikane të krahut të djathtë, dhe një filozof: një mendimtar që ka zhvilluar ide radikale mbi rënien e qytetërimit perëndimor dhe mjetet për ta kundërshtuar atë.
Këto shtigje janë shpesh të pakuptueshme dhe jo pa kontradikta, por pas tyre qëndron një mendim i fortë i ndërtuar gjatë dekadave të studimit: teza shumë të diskutueshme, por jo aq të paqarta sa ato të bashkëudhëtarit të tij Elon Musk.
Një mendim që e ka bërë atë zemrën e errësirës së Silicon Valley, siç përcaktohet edhe nga Shoqata Kulturore nga shoqata, e cila e ftoi atë në Romë: një rreth katolik në Brescia me lidhje me Opus Dei.
Thiel është i vështirë për t’u përcaktuar, apo edhe për të përshkruar, për shkak të aktiviteteve të tij shumëplanëshe, mënyrës se si ndërthuren vizionet e tij filozofike dhe vendimet e biznesit dhe gjithashtu për shkak të kontradiktave të tij.
Këto i sheh në sjelljet e tij konkrete, në vend të të menduarit të tij: ai vetë, i pyetur nga Ross Douthat në një podcast të New York Times në lidhje me mbështetjen financiare që ai fillimisht dha dhe më pas u tërhoq në fushatat e Trump dhe preferencën e tij për të mbështetur kandidatë individualë si J.D. Vance, rrëfeu sinqerisht “Jam skizofren për këtë: mendoj se financimi i politikës është tepër i rëndësishëm dhe tepër toksik. Kështu që shkoj para dhe mbrapa”.
Le të përpiqemi ta përmbledhim në tre fusha.
Si sipërmarrës, Thiel kaloi nga të qenit financuesi kryesor i Facebook-ut në themelimin e PayPal (me Musk dhe të tjerë) dhe më pas të Palantir: gjigandi i inteligjencës artificiale të aplikuar në spiunazh, të gjitha sistemet operative ushtarake dhe mbikëqyrjen qeveritare.
Ai e themeloi kompaninë me Alex Karp në vitin 2003 dhe tani ajo është kudo.
Kjo është qendra e një fuqie, konturet e së cilës janë të vështira për t’u përcaktuar, midis hijeve dhe miteve: sekreti i dukshëm i teknologjive të përdorura në fushën e betejës, por edhe për të kapur Maduron në Venezuelë, për t’i dhënë Izraelit një hartë të objektivave të lidhura në mënyra të ndryshme me Hamasin në Gaza dhe për t’i prerë kokën udhëheqësve të regjimit të Ajatollahëve në Teheran.
Dhe pastaj, magjepsja e Thiel me sagën e Zotit të Unazave, e cila e shtyu atë të emëronte kompaninë e tij sipas gurëve parashikues të Tolkien: të aftë për të parashikuar ngjarje të largëta, por që mund të shndërrohen në të këqija nëse bien në duar të gabuara.
Anduril, emri i dhënë startup-it, një degë e Palantir, e specializuar në zhvillimin e armëve robotike autonome, të drejtuara nga njeriu, gjithashtu rrjedh nga e njëjta sagë.
Kur përballet me kritikët e kësaj fuqie vdekjeprurëse dhe të errët në Evropë, CEO i Palantir, Karp, reagon me fraza si “Në vend që të na kritikoni, duhet të na falënderoni: sikur të dinit se sa sulme ka ndaluar teknologjia jonë në kontinentin tuaj. Nëse do të kishin pasur sukses, do të jetonit në një realitet politik shumë të ndryshëm sot”.
Politika dhe Rrjetet e Pushtetit.
Në vitin 2016, kur e gjithë Silicon Valley ishte Demokratike (përfshirë Musk), Thiel, një aktivist konservator gjatë gjithë jetës dhe themelues i revistave radikale dhe libertariane që nga vitet e tij akademike, shkaktoi një skandal duke u shkëputur nga radhët dhe duke u mbështetur te Trump: ai e financoi dhe u shfaq në skenë me të në Konventën Kombëtare Republikane.
Pasi u zgjodh, Donaldi e donte atë në Shtëpinë e Bardhë, por e shkarkoi pas disa muajsh: idetë e tij rreth papajtueshmërisë së mekanizmave të demokracisë përfaqësuese me lirinë (veçanërisht lirinë e korporatave, e cila për Peter duhet të jetë absolute) ishin shumë të tepërta edhe për Trump.
Të paktën gjatë mandatit të tij të parë, i rrethuar nga konservatorë “institucionalë”.
I zhgënjyer, Thiel pushoi së besuari te Trump, duke preferuar të financonte fushatat e konservatorëve individualë, veçanërisht të mbrojturit të tij J.D. Vance. Vance, i cili ishte rritur në firmat e tij financiare, u bë senator i Ohajos me një fushatë të financuar tërësisht nga mentori i tij.
Vance, së bashku me Musk, ishte gjithashtu sponsor i fushatës së tij për zëvendëspresident.
Në vitin 2024, Musk e bindi Thielin e hutuar që t’i rikthehej Trumpit.
Trump e shpërbleu duke e lejuar të vendoste njerëzit e tij në pozicione strategjike brenda Administratës: nga Jacob Helberg, Nënsekretar për Rritje Ekonomike, te Michael Kratsios, shefi i politikës së shkencës dhe teknologjisë në Shtëpinë e Bardhë, te Shyam Sankar, një këshilltar me ndikim në Pentagon: të gjithë vinin nga kompanitë e Thiel.
Ndërkohë, një tjetër bashkëpunëtor i ngushtë që kur ata bashkëthemeluan PayPal, David Saks, është “cari” i Shtëpisë së Bardhë për inteligjencën artificiale dhe kriptovalutat.
Filozofia politike dhe Antikrishti. Është e pamundur të shpjegohen vetëm në pak rreshta pikëpamjet e tij filozofike, fetaria e tij joortodokse dhe magjepsja e tij, e cila mund të duket pothuajse obsesive, me figurën e Antikrishtit (të cilit Thiel i ka kushtuar një seri leksionesh, gjithmonë me dyer të mbyllura, në San Francisko dhe Britaninë e Madhe përpara se të arrinte në zemër të katolicizmit, vetëm pak hapa larg një Pape që ai e ka kritikuar ashpër).
Për të kuptuar lidhjen që ai ka krijuar midis lirisë, progresit dhe figurës (retorike) të Antikrishtit, duhet të fillojmë me kritikën e tij ndaj asaj që ai e sheh si një modernitet të ndenjur: pas dy shekujsh përparimesh të mëdha teknologjike – avulli, energjia elektrike, aeronautika, hapësira, energjia bërthamore, pushtimi i hënës – progresi ka ngecur që nga vitet 1970, sipas Thiel.
I vetmi faktor që nxit ndryshimin është interneti dhe, tani, inteligjenca artificiale.
Shumë pak për të ndaluar rënien e një bote që, pa teknologji të reja, do të shembet.
Fatkeqësi, veçanërisht për një Perëndim që ai e sheh të lidhur në duar, të mbajtur rob nga sisteme politike arkaike, nga parlamentarizma që pengojnë, nga një ambientalizëm ideologjik dhe i parëndësishëm dhe nga një kulturë “woke” që i pengon sipërmarrësit e aftë për të krijuar progres të veprojnë në liri të plotë.
Receta e tij: qeverisje nga një autoritet i fortë, i “ndriçuar” nga teknologjia që duhet të zhvillohet pa vendosur rregulla: asnjë parmak për IA-në, edhe duke e ditur se kjo paraqet rreziqe të mëdha.
Për të, duhen marrë rreziqe, madje edhe të mëdha, sepse në fund të fundit, inovacioni do të sjellë më shumë përfitime sesa dëm.
Dhe kështu, për të, përtej shakasë së karikaturuar për Greta Thunberg, Antikrishti është kushdo që përpiqet të bllokojë rrugën e përshpejtuesve të teknologjisë.
