Në Wuhan, jeta është kthyer në normalitet. Më shumë se dhjetë muaj pasi filloi epidemia e koronavirusit, qyteti i parë i vatrave në botë jeton jetën e tij pa asnjë lloj kufizimi.

Klubet dhe diskotekat janë plot me njerëz dhe askush nuk mban maskë. “Le Iene” mbledh dëshmi dhe tregon se si në qytetin që simbolizon Covid-19, virusi nuk ngjall më frikë.

Por cili është sekreti i modelit Wuhan? Do të ishte një strategji e vërtetë e bazuar në testim, gjurmim, trajtim. Një model i përdorur edhe në Itali, por vetëm në Veneto. Një sistem i mbrojtur nga vetë OBSH-ja, për të ndaluar kurbën e infektimit, por që më pas u braktis.

Në Kinë bazohet në mbledhjen e një numri të madh të të dhënave të cilat, së bashku me sistemet e avancuara të mbikëqyrjes, të pajisura me shqyrtimin e fytyrës dhe vendndodhjen gjeologjike, do të kishin çuar qytetarët e Wuhan dhe Kinës në përgjithësi të jetonin pa frikë sot./Balkanweb

VIDEO NGA WUHAN

/e.rr