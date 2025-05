Një bos droge shqiptar ka zbuluar arsyen pse beson se policia britanike nuk do t’i mposhtë kurrë bandat që kontrabandojnë kokainë në Mbretërinë e Bashkuar.Gangsteri, i cili foli me kusht anonimiteti për Daily Mail të cilës i referohet Top Channel, tha se një praktikë kryesore e kryer nga mafiozët shqiptarë ishte ndalimi i policisë nga pengimi apo ndërprerja e plotë e aktiviteteve të tyre kriminale në Mbretërinë e Bashkuar.

Që nga viti 1995, shqiptarët kanë qenë lojtarë të rëndësishëm në tregtinë e kokainës në Itali, Belgjikë, Holandë dhe Spanjë, duke pasur rrjete të mirë-vendosura furnizimi.

Për të hyrë në tregun e Mbretërisë së Bashkuar në fund të vitit 2000, ata përdorën si moto ‘shit lirë dhe shit më shumë’.

Një shqiptar në Londër, i cili kreu 17 vjet burg si pjesë e një grupi të madh kriminal të organizuar në tregtinë e kokainës, shpjegoi se një arrestim nuk do të thoshte domosdoshmërisht fundi i rrugës për atë qelizë të kontrabandës së kokainës.

Që nga viti 2005, Agjencia Kombëtare e Krimit, e cila zëvendësoi Agjencinë e Krimit të Organizuar të Rëndë, dhe Drejtoria e Krimit të Specializuar në Scotland Yard kanë arrestuar dhe dënuar me sukses qindra shqiptarë në tregtinë e kokainës.

Në fund të vitit të kaluar, kishte pothuajse 1,100 shqiptarë në burg, përfshirë edhe bosët e frikshëm të mafias ballkanike që transportonin kokainë në rrugët e Britanisë.

Përveç kontrollit të tregtisë së drogës, gangsterët shqiptarë që terrorizojnë Mbretërinë e Bashkuar janë dënuar gjithashtu për vrasje, krime seksuale, pastrim parash dhe trafikim njerëzish.

Por, sapo shkatërrohet një grup i krimit të organizuar shqiptar, një i ri duket se i zëvendëson ata.

Gangsteri shqiptar i tha MailOnline se kjo ishte për shkak të një praktike të quajtur ‘shitja e punës’.

Ai tha se kur një anëtar i bandës arrestohej, nëse policia nuk arrinte të merrte telefonin e tij, bashkëpunëtorët e tij do ta shisnin telefonin e tij dhe kontaktet në të për shuma deri në 100 mijë paund.

Agjencia Kombëtarë e Krimit (NCA) ka paralajmëruar për vite me radhë për ‘kërcënimin e konsiderueshëm’ që paraqesin bandat shqiptare, të famshme për profesionalizmin dhe disiplinën e tyre, si dhe taktikat e egra për të mbajtur konkurrencën në distancë.

Bandat e pamëshirshme shqiptare kanë dominuar tregtinë britanike të drogës, duke negociuar drejtpërdrejt me kartelet kolumbiane dhe duke i dëmtuar rivalët kriminelë për të përmbytur rrugët e Britanisë me kokainë të lirë.

Rrjedha e parave mbrapsht në Shqipëri është një shqetësim në rritje për NCA-në. Frika e saj është rritur aq shumë sa vitin e kaluar agjencia nënshkroi një marrëveshje me zyrën e anti-krimit të organizuar të Shqipërisë, SPAK, që do të shohë njësinë të kërkojë asetet e shqiptarëve të dënuar në Mbretërinë e Bashkuar.

Në vitin 2010, vetëm 1.5% e shtetasve të huaj të burgosur në Angli dhe Uells ishin shqiptarë.

Por deri në fund të vitit 2024, shqiptarët përbënin 10.6%, më shumë se çdo kombësi tjetër.

Numrat në rritje të shqiptarëve janë pjesërisht për shkak të numrit të madh që kalojnë kanalin, me një total prej 12,685 që erdhën në Britani me anije të vogla në vitin 2022.

Megjithatë, shkalla ka rënë që kur ministrat nënshkruan një marrëveshje transferimi të të burgosurve me qeverinë e Shqipërisë në vitin 2022.

Nën Rishi Sunak, 200 u ekstraduan në këmbim të 8 milionë paundëve për të modernizuar sistemin e tyre të burgjeve.

Partia Laburiste është zotuar të ekstradojë kriminelët e huaj më shpejt, duke thënë se “nuk mund të jetë e drejtë” që taksapaguesit britanik të paguajnë faturën.

Mendohet se strehimi i çdo të burgosuri kushton rreth 40 mijë paund në vit, duke sugjeruar kështu që Mbretëria e Bashkuar shpenzon 44 milionë paund për burgosjen e kriminelëve shqiptarë.

Megjithatë, bosi i drogës shqiptar u mburr se si ai dhe gangsterët e tjerë arritën të dominonin tregun e kokainës.

“Ne kishim pastërtinë më të lartë të kokainës për një gram të shitur në rrugë. Kjo bëri që përdoruesit ekzistues ta merrnin drogën nga ne dhe t’i braktisnin shitësit ekzistues”, tha ai.

“Kjo bëri që organizata ime, ku isha unë, të bëhej furnizuesi kryesor i kokainës për Portsmouth dhe Bournemouth përpara se të shitej në rrugë.

“Në vitin 2009/10 ulëm çmimin për një kilogram kokainë nga 35 mijë paund në 30 mijë paund. Ky ishte një ndryshim rrënjësor për tregun në atë kohë”, u shpreh ai.

NCA vitin e kaluar tha se tregtia e drogës e lidhur me shqiptarët ishte aktive në të gjithë vendin në qytete, qyteza dhe madje edhe në zona rurale.

Agjencia tha se bandat shqiptare po kontrabandojnë ‘qindra miliona’ sterlina nga Mbretëria e Bashkuar çdo vit.

“Objektivi i tyre kryesor kur fitojnë para është t’i nxjerrin ato nga vendi sa më shpejt të jetë e mundur”, tha Steve Brocklesby, Menaxher i Inteligjencës nga NCA.

“Ata do t’i kontrabandojnë ato nga Mbretëria e Bashkuar në Shqipëri në çfarëdo forme që të vijnë”, shtoi ai.

“Vlerësimet janë se qindra miliona paund po largohen nga Mbretëria e Bashkuar dhe përfundojnë në Shqipëri, ku më pas legjitimohen gjysmë ose në sistemin bankar ose për të paguar për punime ndërtimi. Ne gjithashtu e dimë se shqiptarët do të transferojnë paratë e Mbretërisë së Bashkuar në zyrat e këmbimit të Mbretërisë së Bashkuar dhe Evropës, do ti këmbejnë për euro dhe do t’i çojnë ato në Shqipëri”, tha Brocklesby.

“Presim të shohim një rritje në përdorimin e kriptovalutave dhe investimeve të tjera më pak të rregulluara në Mbretërinë e Bashkuar, si dhe investime të drejtpërdrejta në MB në vitet e ardhshme”, përfundoi ai.