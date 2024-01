Artan Hoxha ka qenë i ftuar në emisionin “Të Paekspozuarit” në MCN TV, ku ka folur për situatën në Ekuador, ku ka shpërthyer një përplasje e madhe mes karteleve dhe shtetit dhe lidhjet me shqiptarët dhe organizatat kriminale shqiptare.

Hoxha tha se organizatat shqiptare kanë lidhje të forta në Ekuador dhe qarkullojnë qindra milionë euro, një pjesë e të cilave përfundojnë edhe në vendin tonë, të investuara edhe në kullat e larta që vijojnë të ndërtohen në Tiranë.

“Në pamje të parë duket se ne jemi shumë larg me Ekuadorin. Por, në fakt është bërë në 7-8 vitet e fundit, një vend shumë i lidhur me Shqipërinë dhe interesat shqiptare, edhe me këto ndërtimet në Shqipëri.

Atje vajta dhe mora informacion, sepse të shpjegonin se çfarë do të ndodhte edhe në Shqipëri.

Ditën e diel, atje është arratisur nga burgu bosi më i madh, Fito. Në momentin e arratisjes, në gjashtë burgje të Ekuadorit ka patur revoltë, janë marrë peng një numër i madh punonjësish.

U inskenua edhe hyrja e njerëzve të armatosur në një studio televizive, hynë gjatë transmetimit live. Krijuan situatë që e detyruan Presidentin e vendit, një 35 vjeçar, ish gazetar, që ka ardhur me premtimin që do të luftojë narko trafikun. Arratisja e këtij personazhi, Los Choneros ka 20 mijë anëtar dhe është problem shumë i madh për shtetin.

Mediat botërore, përfshire CNN, në të gjithë shkrimet për Ekuadorin, shqiptarët janë përfshirë si një palë e interesuar për kaosin që po ndodh në Ekuador.

Fito është një nga personazhet që ka lidhje me organizatat kriminale të narkotrafikut në Shqipëri. Ka kontakte direkte me organizata që kanë bazë tregun europian. Nëse flasim për kullat që ndërtohen në Tiranë, paratë e atyre fitohen në këtë lloj tregu.

Në krahun tjetër, organizata kundërshtare, Los Lobos, edhe ajo ka disa grupe shqiptare me kontakte atje. Organizatat shqiptare funksionojnë në këtë formë.

Një organizatë shqiptare ka lëvizur 32 ton kokainë, në total kishte vlerë 420 milionë euro, hiq 25% që është komisioni për portin, etj, ishte një shumë prej 320 milionë euro e përfituar vetëm nga një organizatë. Prandaj ndodh ky bum në Shqipëri, që ke 55 mijë apartamente bosh dhe çmimi vetëm rritet, ndërkohë që rrogat nuk rriten.

Pjesa kryesore e parasë shkon në Dubai, ne po mundohemi të gjejmë rrugët se si ta sjellim nga Dubai këtu. Ata kanë bërë kaq shumë para, sa e kanë buxhetin shume herë më të madh se Ministria jonë e Brendshme.

Në zgjedhjet e kaluara kishin financuar fushatën e Presidentit të djathtë, me pesë milionë dollarë. Imagjino çfarë u bëjnë fushatave në Shqipëri ata, të shpartallojnë.

Në 2020 është vrarë paraardhësi i Fitos dhe e mori ky në dorë. Gramoz Rexhepi ka qenë me paraardhësin e Fitos. Duket e çuditshme që shqiptarët kanë vajtur në këto nivele.

Siç kemi ne Rolling Hills, në Guayaquil ka një zonë me vila të politikanëve, bankierëve, gazetarëve, narkotrafikantëve dhe shqiptarët rrinin aty. Presidentin para këtij e kishin në një zonë. Ekuadori është në gjendje emergjence tani.

Organizatat më të mëdha këtu, kanë rezultuar me lidhje direkte me Ekuadorin”, tha Hoxha.

/a.r