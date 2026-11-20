Një 20-vjeçar është arrestuar në Tiranë, pasi dyshohet se ka kanosur me armë zjarri një 31-vjeçar për t’i marrë 600 mijë lekë, shumë që pretendonte se i kishte borxh.
Policia bën me dije se në kuadër të operacionit të koduar “Pretendimi”, të zhvilluar nga Komisariati Nr. 3, u arrestua shtetasi D. D., 20 vjeç.
Gjatë kontrollit në banesën e tij, uniformat blu sekuestruan një pistoletë, me të cilën dyshohet se është kryer kanosja, municion luftarak dhe një sasi lënde të dyshuar narkotike kokainë.
Për të njëjtin rast është proceduar penalisht edhe babai i të riut, 45 vjeç, pasi dyshohet se ka kërcënuar me fjalë 31-vjeçarin, për të njëjtin motiv.
Nën drejtimin e Prokurorisë, vijojnë hetimet për të zbardhur plotësisht rrethanat e ngjarjes.
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